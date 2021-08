In fünf Jahren mehr als 3.2 Milliarden 5G-Verbindungen

Juniper Research geht davon aus, dass mehr als 50 Prozent der weltweiten 5G-Verbindungen in Fernost und China stattfinden werden. Dies ist auf die fr├╝he Markteinf├╝hrung in S├╝dkorea durch alle Tier-1-Betreiber zur├╝ckzuf├╝hren, auf die eine bedeutende Einf├╝hrung kommerzieller 5G-Netze in China folgte.

Die Akzeptanz der 5G-Konnektivit├Ąt hat die Erwartungen vor der Einf├╝hrung ├╝bertroffen. Dies ist auf die Preisstrategien der Betreiber und die umfangreiche Ger├Ąteunterst├╝tzung im Vorfeld der Markteinf├╝hrung sowohl f├╝r Smartphones als auch f├╝r FWA-Router (Fixed Wireless Access) zur├╝ckzuf├╝hren.

Die Idee der 5G-Abdeckung ist nicht so klar definiert wie bei anderen drahtlosen Technologien, da das Netz an jedem beliebigen Standort ver├Ąnderliche Merkmale aufweisen wird. Sogenanntes Network Slicing erm├Âglicht es den Betreibenden, die Netzmerkmale so zu ver├Ąndern, dass sie den Anforderungen an den jeweiligen Standorten zu verschiedenen Zeiten entsprechen. So werden zum Beispiel dicht besiedelte Gebiete zu Spitzenzeiten mit hohen Datenraten versorgt und es werden extrem niedrige Latenzzeiten eingef├╝hrt, um Edge Computing zu erm├Âglichen.

Monetarisierungsmodelle f├╝r 5G

Unternehmen brauchen Zeit, um sich auf neue Technologien einzulassen, aber 5G scheint ihre Aufmerksamkeit schon fr├╝h geweckt zu haben. Obwohl 5G erst 2019 auf den Markt kommt, glauben bereits 36 Prozent der Unternehmen, dass 5G-Netze einen Wandel bewirken werden.

Auch wenn sich 5G f├╝r Unternehmen noch in einem fr├╝hen Stadium befindet, ist das Potenzial von 5G erheblich. Unternehmen erwarten, dass die Technologie zu Produktivit├Ątssteigerungen f├╝hrt, Automatisierung erm├Âglicht, die Kundenerfahrung umgestaltet und Produktverbesserungen erleichtert. Die Analysen von Juniper Research kommen zu dem Schluss, dass 5G vor allem ein Katalysator f├╝r die Entwicklung neuer Gesch├Ąftsmodelle sein wird. Mobile, plattformbasierte Unternehmen wurden durch 4G erm├Âglicht; 5G verspricht, dasselbe f├╝r eine breitere Palette von Branchen zu tun.

5G-Konnektivit├Ąt erzwingt eine Evolution der Abrechnungssysteme

Die aktualisierte 3GPP 5G Core-Architektur definiert einen v├Âllig neuen BSS-Monetarisierungsansatz. Die neuen 5G-Standards ersetzen das 4G Online Charging System (OCS) und sein separates Offline-Ladesystem durch ein neues 5G Converged Charging System (CGS), das eine 5G Charging Function umfasst. Damit wird f├╝r 5G genau das in Rechnung gestellt, was effektiv anf├Ąllt.

Ausserdem werden die bisherigen auf Durchschnitten basierten Protokolle in 5G durch die service-basierte Schnittstellen (SBI) ersetzt. Dies f├╝hrt zu ganz neuen Echtzeit-(Online-)Abrechnungssystemen.