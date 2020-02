In eigener Sache: PocketPC.ch sucht Verstärkung für das Magazin

Du interessierst dich für Smartphones, Fitnesstracker und Gadgets aller Art? Gaming ist dein Leben? Technische Spielereien sind deine täglichen Begleiter und zudem ein leidenschaftliches Hobby noch dazu? Ausserdem kannst du deine Finger kaum still halten und musst pausenlos über die neusten Branchen-Trends in Blogs oder Social-Media-Kanälen sprechen?

Dann wäre vielleicht ein Volontariat bei unserem Magazin genau das Richtige für dich! Wir suchen derzeit Verstärkung für die Redaktion, um die täglichen Herausforderungen und die oftmals hereinbrechende Nachrichtenflut weiter bewältigen zu können.

Was du mitbringen solltest

Ein Mindestalter von 18 Jahren

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Gute Englischkenntnisse, um fremdsprachige News verstehen und übersetzen zu können (Google Translator reicht leider nicht)

Erfahrungen mit mobilen Betriebssystemen, Smartphones und Wearables (Android, iOS, Windows Mobile und weitere von Vorteil)

Kenntnisse im Benutzen von WordPress sind ein Plus

SEO-Kenntnisse von Vorteil

Spass am verfassen von Texten (News, Tests, Kommentare)

Begeisterung für Smartphones, Gadgets und Technik aller Art

Was wir dir bieten können

Ein kleines, feines und sehr familiäres Team

Sehr flache Hierarchien und Entscheidungswege

Work 2.0: Schreibe, von wo immer du willst!

Exklusiver Zugriff auf Smartphones, Kopfhörer und andere Geräte

Kostenloser Zugang zu Messen und Events von Herstellern (z.B. Gamescom, IFA in Berlin und weitere)

Die Möglichkeit, an einem grossen und traditionsreichen Schweizer Mobile-Portal mitzuarbeiten

Eine entsprechende Reputation (selbstverständlich mit Zeugnissen für den Lebenslauf) für Bewerbungen

Nicht bieten können wir euch derzeit eine entsprechende Vergütung. Was allerdings nicht heisst, dass das auf ewig so bleiben sollte. Grundsätzlich sind wir im Moment bestrebt, die Kosten zu decken und alles am Laufen zu halten, um unser Hobby weiterhin betreiben zu können. Gleichzeitig wollen wir aber auch weiterhin die Tausenden von Interessierten, die täglich im Magazin unterwegs sind, mit Informationen versorgen. Natürlich auch aus eigenem Interesse, da uns die Branche und die Themen auch nach über 19 Jahren noch Spass machen und weiter faszinieren.