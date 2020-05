In eigener Sache: Neue mobile Ansicht auf PocketPC.ch

Unser Fokus liegt auf der Bedienbarkeit. Neben optionalen Push-Benachrichtigungen und einer potentiellen Verbesserung der Seiten-Ladezeiten haben wir vor allem ein neues Look-and-Feel am Start.

Zusammen mit dem spanischen Unternehmen Marfeel versuchen wir, unser Magazin für euch attraktiver zu machen. Dabeiwird das Framework von Marfeel dazu genutzt, die Seite in ein Progressive Web App (PWA) umzusetzen, die nach und nach noch mehr Funktionen erhält, wie sie von Apps her bekannt sind und bisher nicht im Browser realisiert werden konnten.

Auf Wunsch jedoch könnt ihr jederzeit am unteren Ende der Seite jeweils zur klassischen Version zurückschalten – je nach Geschmack.

Wie ihr sehen könnt, ist die Übersichtlichkeit in Vergleich zur alten, klassischen mobilen Webseite verbessert worden. Zudem sind unsere Artikel, News und Reviews, nunmehr in einer Art Karussell bequem nacheinander abrufbar. So könnt ihr mit einem einfachen Wischen nach rechts und links durch unsere Beiträge blättern. Daneben ist aber auch ein extra Button mit der Beschriftung “nächster” zu finden.

Das Titelbild spielt eine zentralere Rolle und ihr bekommt zu jedem Artikel gleich einen Hinweis auf die Lesezeit angezeigt. Dies kennt ihr bestimmt von anderen Publikationen schon länger. Es soll euch dabei helfen, zu entscheiden, ob ihr den Artikel nun lesen wollt oder für später aufheben mögt.

Die Werbeeinblendungen werden, wie heutzutage kaum anders denkbar, mittels künstlicher Intelligenz angepasst und optimiert, um euch möglichst wenig Werbung zeigen zu können. Bis das soweit ist, wird es allerdings ein paar Wochen brauchen, in denen die KI ausprobiert und Daten sammelt. Über die Daten, die dabei erhoben werden und wie ihr dies deaktiveren könnt, findet ihr mehr in der spezifischen mobilen Cookie-Konfiguration.