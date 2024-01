In eigener Sache: Happy New Year 2024!

Lesedauer: < 1 Minute

Mobiles Gaming hat deutlich an Fahrt aufgenommen im vergangenen Jahr, gerade was mobile PC-Handhelds wie das RoG Ally oder Valves Steam Deck (OLED) an geht.

Die IFA in Berlin fand im September endlich wieder in Pr├Ąsenz statt, wie auch der MWC24 . Vieles hat sich ver├Ąndert, technische Innovationen wie Produkte ebenso.

Was waren eure Tech-Themen im letzten Jahr?



Auch was dieses Jahr nun auf uns zu kommt, verm├Âgen wir nat├╝rlich nicht vorherzusagen. Darum spekulieren wir an dieser Stelle auch nicht und m├Âchten uns nicht in Ger├╝chten und Vermutungen ergehen.

Aber in jedem Fall m├Âchten wir von PocketPC.ch euch auch an dieser Stelle nochmals danken daf├╝r, die ihr in den vergangenen zw├Âlf Monaten unsere Seiten aufgerufen habt. Wir freuen uns ├╝ber alle, die unsere Inhalte nutzen.

Viele haben bei unserem Adventskalender mitgemacht und sich hoffentlich sehr ├╝ber Gewinne und auch ├╝ber den Kalender an sich gefreut. Wir w├╝nschen euch aber auch dar├╝ber hinaus viel Freude, Gl├╝ck und Erfolg und vor Allem viel Gesundheit im neuen Jahr 2024!

Bleibt uns gewogen und bleibt gesund!