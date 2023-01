In eigener Sache: Happy New Year 2023!

Schon wieder ein Jahr vorbei, wieder ein turbulentes. Corona, Grippewelle, Krieg in der Ukraine, Klimawandel und vieles mehr. Wir kommen auf der Erde nicht zur Ruhe und schlittern von Krise zu Krise. Mit dem Soziologen Ulrich Beck gesprochen ist unsere Risikogesellschaft nicht mehr in der Lage, Produktivkr├Ąfte ohne Schaden allenthalben freizusetzen.

Doch auch dieses Jahr 2022 hat die Tech-Welt ersch├╝ttert. Die SARS2 CoVID-19 Corona-Pandemie hat uns auch dieses Jahr in Atem gehalten und schon wieder die Tech-Welt wieder bestimmt. Der Chip-Mangel als Ausdruck einer weiteren Kehrseite der Globalisierung hat h├╝ben wie dr├╝ben zu Lieferschwierigkeiten gef├╝hrt. Manche Smartphones kamen sp├Ąter manche Spielkonsolen waren nicht in dem Umfang verf├╝gbar, um die Nachfrage zu befriedigen. Manche haben sich das zunutze gemacht und die PS5 weiter als Spekulationsobjekt f├╝r Profit genutzt.┬á

Die IFA in Berlin fand im September endlich wieder in Pr├Ąsenz statt, wie auch der MWC22. Vieles hat sich ver├Ąndert, technische Innovationen wie Produkte ebenso.

Und nun, in einer Zeit, in der ein Grossteil der Welt die Corona-Massnahmen nahezu ganz zur├╝ckgefahren hat, leider die Bev├Âlkerung Chinas unter einer grossen Infektionswelle und die harsche Zero-Covid-Politik zeigt drastische Auswirkungen auf globale Lieferketten in diversen Produktsparten. Es ist also absehbar, dass auch 2023 die Tech-Branche nicht wieder zum Normalbetrieb zur├╝ckkehren wird.