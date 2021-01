In eigener Sache: Auf ein gutes, besseres, Neues Jahr 2021

Was waren eure Tech-Themen im Pandemie-Jahr 2020?

Ein kleiner Überblick an der Stelle aber kurz:

Wir haben versucht, wohlweislich nicht, wie viele andere, auf den Zug auf zuspringen und nur das an Covid-19 Themen aufzugreifen, was wirklich Relevanz hatte für uns und euch. Clickbait ist nicht unser Ding.

Schon wieder ist ein Jahr um. Und was für eines! Das dominierende Thema, auch in der Tech-Welt, war die Pandemie.

Wie das Jahr 2021 wird, vermögen wir natürlich nicht zu sagen. Wahrscheinlich ist, dass uns das Virus nicht so schnell in Ruhe lassen wird, auch wenn gerade die ersten Impfungen anlaufen. Gespannt sind wir, ob und wie sich das in der Tech-Branche auswirkt.

So oder so möchten wir von PocketPC.ch euch an dieser Stelle nochmals danken für die vergangenen zwölf Monate und wünschen euch viel Freude, Glück und Erfolg und vor Allem Gesundheit im neuen Jahr 2021. Wir hoffen, euch allen geht es gut und das neue Jahr wird für euch besser, erfolgreicher, unaufgeregter und ruhiger als das vorige Jahr.

Bleibt uns gewogen!