Huawei Smartwatches: Hersteller hat nur noch Apple vor sich

Es ist beeindruckend zu sehen, was Huawei in den letzten 10 Jahren als Smartphone- und Technik-Gigant geleistet hat. Relativ zügig etablierte der chinesische Hersteller seine Smartphones und kletterte innerhalb kürzester Zeit auf Platz 3 der weltweiten Rangliste. Im Bereich Smartwatch ist Huawei nun der nächste Meilenstein gelungen. Die Huawei Smartwatches und Fitnesstracker erobern weltweit nun Platz 2.

Huawei Smartwatches: Platz 2 endlich erreicht, Apple noch weit entfernt

Huawei verkaufte im ersten Quartal dieses Jahres rund 2.6 Millionen Wearables. Neben den Smartwatches zählen dazu auch Fitnesstracker des Herstellers. Laut dem Marktanalyseunternehmen IDC habe der Hersteller die Verkaufszahlen mehr als nur verdoppelt und hat somit nur noch Apple vor sich. Allerdings ist der Konkurrent aus den USA noch ein scheinbar übermächtiger Gegner, denn die Apple Watch verkaufte sich rund 4.5 Millionen Mal und Apple hat keine zusätzlichen Fitnesstracker im Aufgebot.

Allerdings müssen Apple und auch Samsung im Wearables-Bereich auch starke Abstriche machen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufte Apple rund 2.2 Prozent weniger Smartwatches. Samsung verkaufte sogar satte 7.2 Prozent weniger als im Vorjahr und kommt damit auf 1.8 Millionen verkaufte Wearables. Apple bleibt also, trotz des Rückgangs, absolute Weltspitze im Absatz von Smartwatches.

Grundsätzlich sprechen die Zahlen aber für sich. So sehr man die Smartwatch zum Start ihrer Karriere auch belächelte, so gross wurde letztendlich ihr Siegeszug am Handgelenk. Vor allem Apple-Fans greifen gerne zu dem iPhone-Assistenten, der praktischerweise einige Funktionen abnimmt, ohne das iPhone aus der Tasche nehmen zu müssen. Bei Android dominieren grösstenteils aber eher die Fitnesstracker am Handgelenk, doch erkämpfte sich die Smartwatch ihren Platz. Wir sind gespannt, wie die Reise der intelligenten Uhr in Zukunft weitergehen wird.