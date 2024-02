Gute und schlechte Social Media?

Lesedauer: < 1 Minute

In den letzten Jahren hat sich eine zunehmende Besorgnis über die negativen, so zusagen toxischen, Auswirkungen sozialer Medienplattformen entwickelt. Diese Plattformen, obwohl sie als neutrale Werkzeuge betrachtet werden können, fördern oft ein Umfeld, in dem Menschen nach Anerkennung und Aufmerksamkeit streben, was zu negativen psychologischen Effekten führen kann. Die Intensivierung sozialer Medien wird mit erhöhten Raten von Angst, Depression und Einsamkeit in Verbindung gebracht, und in einigen Fällen wurde sogar ein erhöhtes Risiko für Selbstverletzungen und Selbstmord festgestellt​.

Die Geschäftsmodelle dieser Plattformen basieren auf Werbeeinnahmen, wobei Userdaten eine wesentliche Rolle spielen. Diese Daten werden oft zur personalisierten Werbung genutzt, was Fragen zur Privatsphäre und zum Datenschutz aufwirft. Ein prominentes Beispiel für den Missbrauch von Userdaten ist der Cambridge Analytica-Skandal, bei dem Facebook-Nutzerdaten für politische Kampagnen verwendet wurden. Dies hat weitreichende Bedenken hinsichtlich des Einflusses sozialer Medien auf demokratische Prozesse geweckt.