Google Play Music wird im Dezember endgültig eingestellt

Die Gerüchte gab es immer und irgendwann im April bzw. Mai hat Google bereits erste Nägel in den Sarg von Google Play Music gestoßen und verkündet, dass der Dienst wohl eingestellt werden soll. Nun hat sich der Suchmaschinenriese wieder in einem offiziellen Blogpost geäussert und kündigt das Ende des Streaming-Dienstes nun für den kommenden Dezember an. Nutzerinnen und Nutzer sollen in der noch laufenden Zeit zu YouTube Music gelenkt werden.

Google Play Music wird eingestellt, App hört bereits im Herbst auf zu funktionieren

Wer den Streaming-Dienst Google Play Music ausgiebig nutzt und auch zukünftig behalten will, der muss auf YouTube Music wechseln. Google hat in den vergangenen Monaten bereits damit begonnen, YouTube Music mit neuen Funktionen aufzuwerten und auf den Stand von Play Music zu bringen. Zudem wird der neue Dienst nahtlos in die YouTube-Erfahrung integriert, so das bestehende Premium-Abos automatisch auch Musik-Streaming ohne Aufpreis nutzen können.