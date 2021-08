Globaler Smartphone-Markt wächst 17.4 Prozent trotz Corona

Globaler Smartphone-Markt wÀchst 17.4 Prozent trotz Corona von Yves Jeanrenaud

Quartalszahlen Samsung Samsung belegte mit 57.3 Millionen ausgelieferten GerĂ€ten den ersten Platz, was einem Anstieg von 5.6 Prozent gegenĂŒber den 54.3 Millionen ausgelieferten GerĂ€ten im ersten Quartal 2020 entspricht. Der leichte Zuwachs bei den Auslieferungen im zweiten Quartal war grösstenteils auf LieferengpĂ€sse bei SchlĂŒsselkomponenten und einen reduzierten Betrieb in den ProduktionsstĂ€tten aufgrund der Ausbreitung von Delta-Varianten in Indien und Vietnam zurĂŒckzufĂŒhren, wo sich die wichtigsten ProduktionsstĂ€tten von Samsung befinden. Xiaomi Xiaomi erreichte im 2Q21 den zweiten Platz mit 49.9 Millionen ausgelieferten GerĂ€ten – ein Plus von 72.9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Xiaomi verzeichnete keinen RĂŒckgang der Auslieferungen im Vergleich zum Vorquartal, sondern ein Wachstum von knapp einem Prozent zum vorangegangenen Quartal. Auch Xiaomi verzeichnete einen ProduktionsrĂŒckgang aufgrund der Verbreitung der Covid-19-Delta-Variante in Indien im zweiten Quartal, aber der RĂŒckgang der Lieferungen war im Vergleich zu Samsung relativ gering. Andererseits ist ein deutlicher Anstieg der VerkĂ€ufe ausserhalb des asiatisch-pazifischen Raums, wo die Ausbreitung des Coronavirus schwerwiegend ist, der Hauptgrund fĂŒr den Anstieg der Auslieferungen im zweiten Quartal. Apple Apple, an dritter Stelle, verzeichnete einen Anstieg der Auslieferungen um 7.5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – dank einer Erholung der Nachfrage in den entwickelten MĂ€rkten und einem Anstieg der Nachfrage nach Premium-Smartphones in den SchwellenlĂ€ndern. Oppo und vivo Oppo und vivo tauschten im zweiten Quartal erneut die Rangfolge. OPPO lieferte 32.5 Millionen GerĂ€te aus – etwas mehr als die 31.6 Millionen GerĂ€te, die vivo im gleichen Zeitraum auslieferte. Im Vergleich zu Vorjahresquartal stiegen die Auslieferungen von OPPO um 44.7 Prozent und von vivo um 33.5 Prozent. Realme Realme steigerte die Auslieferungen um 174.5 Prozent auf 11.4 Millionen Einheiten, verglichen mit 4.2 Millionen Einheiten im gleichen Zeitraum des Vorjahres, und behauptete damit erneut Platz 6 weltweit. Im Vergleich zum Vorquartal blieben die Auslieferungen fĂŒr Realme unverĂ€ndert. Realme ist neben Xiaomi und Honor einer der wenigen OEMs, die im zweiten Quartal ĂŒberhaupt ein Wachstum im Vergleich mit dem Vorquartal(ein sogenanntes QoQ-Wachstum) verzeichnen konnten. Huawei Huawei lieferte 9.8 Millionen Einheiten oder 74.6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum aus. Im Vergleich zum ersten Quartal dieses Jahres gingen die Auslieferungen von Huawei jedoch um satte um 33.3 Prozent zurĂŒck. Motorola Motorola steigerte seine Auslieferungen im Jahresvergleich um 42.8 Prozent von 7.4 Millionen GerĂ€ten im Vorjahresquartal auf 10.6 Millionen GerĂ€te in diesem Jahr. Im Quartalsvergleich gingen die Auslieferungen von Motorola jedoch um 15.9 Prozent zurĂŒck. Tecno Die eher unbekannte Marke Tecno, die zur Transsion Holdings gehört, steigerte die Auslieferungen um 35.7 Prozent, von 5.3 Millionen Einheiten im zweiten Quartal 2020 auf 7.1 Millionen Einheiten im vergangenen Quartal. Honor Honor rundet die Top 10 ab und lieferte im Quartal 6.7 Millionen GerĂ€te aus, ein Plus von 86.1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Millionen Smartphones verschickt pro Quartal. Bild: PocketPC.ch Quelle: Omdia

Halbjahreszahlen Samsung Samsung liegt mit 133.3 Millionen ausgelieferten GerĂ€ten im ersten Halbjahr 2021 an der Spitze, verglichen mit 113.2 Millionen GerĂ€ten in der ersten JahreshĂ€lfte 2020. Xiaomi Mit seiner konstanten Leistung in den ersten beiden Quartalen des Jahres sichert sich Xiaomi den zweiten Platz mit 99.4 Millionen ausgelieferten GerĂ€ten im bisherigen Jahresverlauf. Apple Apple liegt mit 98.0 Millionen GerĂ€ten auf dem dritten Platz. Apples Auslieferungen stiegen im Vergleich zu Vorjahreszeitraum um 24.9 Prozent. Huawei In der ersten JahreshĂ€lfte liegt Huawei mit 24.5 Millionen GerĂ€ten weiterhin auf Platz 6. Dies ist jedoch ein deutlicher RĂŒckgang von 66.9 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr des letzten Jahres. Motorola und Realme Motorola und Realme liegen dicht beieinander auf den PlĂ€tzen sieben und acht, mit 23.2 Millionen bzw. 22.8 Millionen ausgelieferten GerĂ€ten in der ersten HĂ€lfte dieses Jahres. iTel statt LG Anstelle von LG belegte iTel den zehnten Platz. LG hat sein Smartphone-GeschĂ€ft ja bekanntermassen dieses Jahr an den Nagel gehĂ€ngt. Die Sub-Brands von Transsion, Tecno und iTel, die wir hierzulande eher weniger zu Gesicht bekommen, schafften es in die Top 10. Zusammen mit Infinix ist Transsion der sechstgrösste Smartphone-OEM weltweit. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch in unseren Breitengraden vermehrt GerĂ€te dieser Marken auftauchen werden.

Millionen Smartphones verschickt pro Halbjahr. Bild: PocketPC. Quelle: Omdia