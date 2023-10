Globale Ausgaben für mobile Apps steigen um zehn Prozent

Lesedauer: < 1 Minute

Die weltweite App-Branche ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, da die Menschen mehr denn je für mobile Apps ausgeben. Im Jahr 2023 werden wir alle weltweit voraussichtlich 236 Milliarden Dollar für kostenpflichtige Apps und In-App-Käufe ausgeben und 262 Milliarden Downloads tätigen. Das ist ein neuer Höchststand in der Geschichte des Marktes. Das Jahr 2024 könnte jedoch einen weiteren, neuen Rekord aufstellen.

Nach aktuellen Hochrechnungen wird erwartet, dass die weltweiten Ausgaben für mobile Apps um 10 Prozent steigen und im nächsten Jahr über 260 Milliarden Dollar erreichen werden.

Weltweite Ausgaben für mobile Apps haben sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt

Obwohl die meisten in den App-Stores von Google und Apple verfügbaren Apps kostenlos heruntergeladen werden können, hat das Wachstum der weltweiten Consumer-Ausgaben für Apps in den letzten zehn Jahren gezeigt, dass ein Nachfrage für Premium-Dienste und kostenpflichtige App-Inhalte weiterhin besteht.

Laut einer Statista-Studie gaben Verbraucher und Verbraucherinnen 2019 weltweit über 112 Milliarden US-Dollar für kostenpflichtige Apps und In-App-Käufe aus. Ein Jahr später stieg diese Zahl um 36 Prozent auf 153.6 Milliarden US-Dollar, was auf die COVID-19-Pandemie und den Anstieg der Nutzung mobiler Apps zurückzuführen ist. Das beeindruckende Wachstum setzte sich jedoch 2021 fort, wobei die Einnahmen um weitere 23 Prozent auf fast 190 Milliarden US-Dollar stiegen.

Obwohl sich die Wachstumsraten in den letzten beiden Jahren verlangsamten und in den Jahren 2022 und 2023 bei 11 Prozent bzw. 12 Prozent lagen, stiegen die weltweiten Ausgaben für mobile Apps immer noch auf über 236 Milliarden US-Dollar. Statista geht davon aus, dass diese Zahl im Jahr 2024 um weitere 10 Prozent steigen wird, wobei die Menschen weltweit 260 Milliarden US-Dollar für Abonnements und In-App-Käufe ausgeben werden, was mehr als doppelt so viel ist im Vergleich zum Umsatz im Jahr 2019.

Interessanterweise ist auch der Ausgabenanteil an Apps, die gekauft werden, seit Jahren rückläufig. Von knapp 3 Prozent im Jahr 2017 sind wir derzeit bei knapp 2.45 Prozent. Für das Jahr 2027 werden gerade mal 2.40 Prozent gekaufte Apps im Verhältnis zu In-App-Käufen prognostiziert. Dabei muss natürlich auch bedacht werden, dass viele Apps eine Art kostenlose Demoversion anbieten, die dann per In-App-Payment von Werbung befreit oder um zentrale Funktionen oder eine verlängerte, gar unbeschränkte, Nutzungsdauer erweitert werden kann. Quasi Shareware auf dem Smartphone.