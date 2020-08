Gewinnspiel: Das neue Quizduell

Seit Jahren ist Quizduell, vor allem in Deutschland, eines der beliebtesten Smartphone-Spiele für unterschiedlichste Zielgruppen. Der Wettstreit um Antworten auf Fragen zu alltäglichen und speziellen, gar kuriosen Fragen zieht viele in seinen Bann. Kaum eine App war so erfolgreich und schaffte sogar den Sprung ins Fernsehen! Seit beinahe acht Jahren spielen über 100 Millionen Menschen in insgesamt 19 Kategorien jeweils sechs Fragerunden abwechselnd gegeneinander. Da der Fragenkatalog mittlerweile, auch durch die Crowd, so riesig ist, dass sich beinahe nie eine Frage wiederholen wird, bleibt der Spielwert hoch. Auch darum bringt das ARD nunmehr bereits die sechste Staffel der TV-Quizshow.

Die Nachfolge-App namens Neues Quizduell setzt nun hier an und bietet ein paar spannende Neuerungen.

Nachdem die App letztes Jahr in Schweden bereits erfolgreich startete, ist sie nun auch hierzulande verfügbar.

Die kostenlos verfügbaren Spiele für iOS und Android können gegen In-App-Kauf von Werbeeinblendungen befreit werden. Auch sind Duelle zwischen der klassischen und der Neuen Quizduell-App möglich.

So oder synchronisieren sie Ergebnisse sich schnell und bequem mit bestehenden Quizduell-Account. So werden alle Listen und Ergebnisse übernommen und können sofort weiter benutzt werden. Auch im neuen Arena-Modus. Im Arena-Modus wird das eigene Wissen in den bekannten zwanzig Quizkategorien über sechs Runden selektiv auf die Probe gestellt. Die Punkte aus den einzelnen Arena-Spielen werden addiert und lassen das Ergebnis in der jeweiligen Arena-Rangliste live zur Spitze stehen. Nur die drei bestplatzierten werden belohnt. Um an Arena-Spielen teilzunehmen, braucht man jedoch entsprechende Tickets. Diese können erspielt oder gekauft werden.