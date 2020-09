Gewinnspiel: Back to School mit Feuerwear und PocketPC.ch

Dafür haben wir in Zusammenarbeit mit Profil Marketing und Feuerwear ein kleines Gewinnspiel im Gesamtwert von knapp 250 Euro bzw. SFr. am Start.

Die Sommerferien sind vorbei, die Schule hat hüben wie drüben wieder begonnen und auch an Hochschulen beginnen die Semester bald. Der Blick in den Schulranzen verrät, dass das letzte Pausenbrot von vor sechs bis acht Wochen schon Beine bekommen hat. Oder Rucksack ist einfach nicht mehr cool genug? Egal.

Preislich liegt der Rucksack Feuerwear Elliot bei 145,24 Euro bzw. SFr. inklusive Versand . Im Gewinnspiel ist er in der Farbvariante Rot enthalten.

Schreibmappe Feuerwear Pete

Auch wenn heute fast alles digital geht, manchmal ist es einfach praktisch, auch Papiere oder Notizen in einer Schreibmappe aufbewahren zu können. Die Schreibmappe Feuerewar Pete im Format A5 (auch in A4 erhältlich) hat eine mechanische 2-Ring-Halterung, so dass alle gelochten Papiere und Dokumente zuverlässig und sicher abgeheftet werden können. Pete eignet sich auch prima als Konferenzmappe, denn innen ist reichlich Platz: In einer Lasche auf der linken Seite befinden sich zwei Fächer für Visitenkarten, Ausweise und Kärtchen sowie ein Reissverschlussfach für Kleingeld oder einen USB-Stick. Zu der Schreibmappe wird ein Kugelschreiber aus Recyclingpapier mitgeliefert, der in dem integrierten Stifthalter Platz findet. Hinter der Lasche können weitere Dinge und Papiere verstaut werden. Ein stabiler Gummizug in Schwarz schützt Feuerwear Pete vor versehentlichem Aufklappen. Feuerwear Pete A5 ist 2.8 cm x 19.0 cm x 24.6 cm gross und wiegt 490 Gramm