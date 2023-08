Foto- und Video-Apps erfreuen sich zunehmender Beliebtheit

Lesedauer: 3 Minuten

Diese Apps haben auch ein Heer von Usern in der Branche der sogenannten Content Creators, machen aber immer noch nur einen Teil des Marktes aus. Der Markt für Foto- und Video-Apps umfasst auch einige der grössten und beliebtesten Apps für Videostreaming wie YouTube und Twitch, die ebenfalls eine wichtige Rolle bei den steigenden Umsätzen gespielt haben.

Heute haben viele ein Smartphone, um ein Faible für Fotobearbeitungs-Apps, was sie zu einer der beliebtesten und umsatzstärksten App-Kategorien im Apple App Store und auch im Google Play Store macht. Die globale Erhebung im Rahmen der Statista Market Insights aus dem vergangenen Jahr 2022 ergab, dass vier von zehn Personen auf dem Smartphone regelmässig Fotobearbeitungs-Apps verwenden, sogar mehr als grundlegende Apps wie E-Mail, Browser und Messenger-Apps.

Das gemeinsame Betrachten von Fotos und Videos hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der sozialen Medien entwickelt. Heute haben Foto- und Video-Apps mehr Installationen als je zuvor, dank Hunderten von Millionen Menschen, die bereit sind, Geld für die Auffrischung ihrer digitalen Präsenz und die Erstellung schöner Bilder auszugeben.

Bild: tookapic via Pixabay

Umsatz mit Foto- und Video-Apps (in Milliarden US-Dollar). Quelle: Statista Market Insights. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Die genaue Betrachtung der Daten zeigt auf, dass die Hälfte der Gesamteinnahmen im Jahr 2023, also 6 Milliarden Dollar, aus In-App-Käufen stammen. Werbung und kostenpflichtige Apps folgen mit 3 bzw. 2 Milliarden US-Dollar Umsatz. Statista geht darum davon aus, dass in den folgenden Jahren ein weiteres, starkes Wachstum aller drei Einnahmequellen zu verzeichnen sein wird. Während für In-App-Käufe und kostenpflichtige Apps bis 2027 ein massives Umsatzwachstum von 50 Prozent prognostiziert wird, soll das Werbesegment in den nächsten vier Jahren einen Umsatzsprung von 66 Prozent verzeichnen.

Mehr als 29 Milliarden Downloads im Jahr 2023

Einige der beliebtesten Foto- und Video-Apps erreichen innerhalb weniger Wochen Millionen von Menschen. Im Jahr 2019 ging FaceApp viral, nachdem Influencer auf Social-Media-Plattformen Bilder ihres älteren oder jüngeren Selbst geteilt hatten, die von der App generiert worden waren.

Auch die von künstlicher Intelligenz angetriebene Fotobearbeitungs-App Lensa AI hatte quasi über Nacht einen riesigen Erfolg zu verzeichnen und erreichte innerhalb eines einzigen Monats mehr als 19 Millionen Downloads, nachdem die Funktion Magic Avatars hinzugefügt worden war.