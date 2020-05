Feuerwear Lightline 2020: Neuer Sonderedition ab Anfang Mai erhältlich

Wie ihr mit Sicherheit schon festgestellt habt, sind wir von den Produkten von Feuerwear sehr angetan. Anfänglich testeten wir nicht nur die ein oder andere Handy-Tasche, später kamen Rucksäcke, Umhängetaschen und Portemonnaies des Recycling-Herstellers hinzu. Einmal im Jahr startet Feuerwear den Lightline-Tag. Anfang Mai ist es soweit und ihr könnt viele der bekannten Produkte, in einer neuen Farbe bestellen.

Feuerwear Lightline 2020: Neongelbe Feuerwehrschlauch-Produkte am 6. Mai

Doch was ist die Lightline Produktlinie von Feuerwear? Speziell für diese Ausgabe hat der Hersteller Feuerwehrschläuche in der Farbe Neongelb zusammengetrommelt, gewaschen und zurechtgeschnitten, um die neue Farbe in sein Produktsortiment zu integrieren. Bekannte Gadgets wie der Feuerwear Elliot, Clutch Charlie oder Schlüsselanhänger Sasha sind erstmals im Lightline Aufgebot zu finden und feiern damit auch ihr Debüt in diesem Design.

“Neongelber Feuerwehrschlauch – ein echter Hingucker. Die Schläuche in der grellen Warnfarbe sind noch nicht lange im Einsatz, entsprechend selten tauchen ausgemusterte neongelbe Feuerwehrschläuche bei uns auf.” – Feuerwear über die neongelben Schläuche