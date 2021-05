Facebook gegen Signal: Soziales Netzwerk sperrt Messenger aus

“That escalated quickly” würden jetzt wohl so manche Nutzer:innen die aktuelle Situation zwischen dem Messenger Signal und Facebook beschreiben. Wie Signal auf dem eigenen Blog angibt, ist das Werbekonto des Dienstes auf Facebook gesperrt worden. Der Grund soll eigentlich nur die Aufklärung über das Werbeverhalten von Facebook gewesen sein.

Signal schaltet Werbung und klärt über Facebooks Methoden auf

Wie Signal auf dem eigenen Blog beschreibt, wollte man bei Instagram und Facebook Werbeplätze kaufen. Dort sollten Anzeigen geschaltet werden, die über die Methoden von Facebooks Werbenetzwerk aufklären und wie diese eure Daten sammeln und nutzen. So seht dort geschrieben, dass “Facebook Technologie nicht für euch entwickelt, sondern nur um eure Daten zu sammeln” heisst es dort. Signal wollte Werbung schalten und dadurch Einblicke in die Werbung auf Facebook, Instagram und Co. gewähren. Auch wollten die Entwickler:innen zeigen, wie Facebook die Daten sammelt und nutzt.

Der Account von Signal ist aber nun durch Facebook gesperrt worden. Auch ist das Kaufen und Schalten von Werbung durch Signal auf den Plattformen des Social-Media-Dienstes nicht mehr möglich. Wie in dem Blogbeitrag zu sehen, sollte die Werbung den Standort, Namen und Beziehungsstatus der Nutzer zeigen und wie diese verwendet werden. Eine der Anzeigen sollte aus den jeweiligen Daten zusammengesetzt und nachfolgendem Kontext aufgebaut werden: