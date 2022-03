Energieverbrauch des Internets steigt weiter

Gestern jährte sich die Veröffentlichung der „Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome zum 50ten Mal.EIn wegweisender Bericht, der in den 1970er Jahren vor allem die Umweltbewegung beförderte und heute (wohl leider immer noch) aktueller den je ist. Nicht ohne Grund ist am 5. März der internationale Tag des Energiesparens.

Doch was trotz SARS-2 Covid-19 Corona-Pandemie der letzten zwei Jahre und derzeitigem Angriffskrieg in der Ukraine weiter wächst, ist das Internet und damit dessen Energiehunger. Dass Kryptowährungen wie Bitcoin aus Energiebilanz-Sicht eine Katastrophe sind, hat sich wohl mittlerweile herumgesprochen. Doch auch jede verschickte E-Mail verbraucht Energie. Nicht nur der Akku des Smartphone oder Laptops, auch auf dem Weg von hier nach dort, stehen zig Server und müssen mit Strom betrieben werden, damit eine Mail von A nach B gelangt. Und Energieverbrauch bedeutet in den allermeisten Fällen auch CO 2 -Ausstoss.

Als Beispiel; Eine Stunde Videostreamen verursacht durchschnittlich 3.2 kg Treibhausgase – also mehr, als 20 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Wer mit Glasfaser- statt Kupferleitung surft, kann die CO 2 -Emissionen der Online-Aktivitäten jedoch deutlich senken, denn Glasfaser-Internet benötigt bis zu 15-mal weniger Strom.

Statista hat zusammen mit M-Net eine Infografik zusammengestellt, was den Energiehunger des Internets an geht.

Der Stromverbrauch des Internets

Zunächst fällt der unglaubliche Strombedarf des Internets allein für Deutschland auf. Der Betrieb der Netze und Rechenzentren verbraucht 13.0 Terrawattstunden (TWh) pro Jahr. Das sind 13 Milliarden Killowattstunden (kWh) Strom. Zum Vergleich verbrauchen alle 834’577 Privathaushalte in der Millionen-Stadt München (1.562 Millionen Menschen) ganze 2.5 TWh, also nicht mal ein Fünftel so viel.