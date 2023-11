Digitaler Zahlungsverkehr wird nächstes Jahr zu einer 10-Billionen-Dollar-Industrie

Lesedauer: 2 Minuten

In den letzten fünf Jahren haben sich weltweit mehr als 1.6 Milliarden Menschen für den digitalen Zahlungsverkehr entschieden, was den Gesamtumfang der Kundschaft in diesem Markt auf satte 4.44 Milliarden oder mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ansteigen liess. Diese riesige Basis hat dazu beigetragen, dass sich der Gesamtwert der Transaktionen im digitalen Zahlungsverkehr in diesem Zeitraum fast verdreifacht hat, aber der Markt wird nächstes Jahr voraussichtlich einen neuen Meilenstein erreichen.

Nach aktuellen Hochrechnungen wird sich der digitale Zahlungsverkehr bis 2024 zu einer 10 Billionen US-Dollar-Branche entwickeln.

Mobile POS-Zahlungen

Digitaler Handel macht über 60 Prozent des Transaktionswerts aus, aber mobile POS-Zahlungen sind das am schnellsten wachsende Segment

Während einige vielleicht dachten, dass die Menschen nach dem Ende der COVID-19-Pandemie zum Bargeld zurückkehren würden, floriert der digitale Zahlungsverkehr weiter und erreicht mehr Personen als je zuvor. In den letzten Jahren hat der Markt viele Innovationen erlebt, darunter mobile Geldbörsen, mobile P2P-Zahlungen und Echtzeitzahlungen. Diese einfach zu bedienenden, bargeldlosen Zahlungsmethoden haben Millionen von Menschen angezogen und den Gesamtwert der Transaktionen auf dem Markt auf neue Rekordhöhen getrieben.