Der Markt für das Internet der Dinge nimmt weiter zu

Auch wenn die weltweite Halbleiterknappheit das Marktangebot und -wachstum gegenüber dem Niveau vor der SARS-2 CoVID-19 Pandemie verlangsamt hat, steigt die weltweite Nachfrage nach intelligenten Lösungen für industrielle und sicherheitsrelevante Anwendungsfälle weiter an.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass der weltweite IoT-Umsatz im Fiskaljahr 2022 19.5 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer Steigerung von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In den letzten Jahren hat sich das Internet der Dinge zu einer der wichtigsten und problematischsten Technikbereichen entwickelt, die eine nahtlose Kommunikation zwischen Menschen, Prozessen und Dingen ermöglicht. Der steigende Bedarf an drahtlosen Netzwerktechnologien treibt das Wachstum des gesamten Marktes weiter voran.

Smart-Home-Technologien bleiben die grösste Einnahmequelle des IoT-Marktes, mit 19 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2022, 13 Prozent mehr als im letzten Jahr. Für dieses Segment des IoT-Marktes wird in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 45 Prozent prognostiziert, wobei die Einnahmen weltweit auf 27.7 Milliarden US-Dollar steigen werden.

Prognosen zu den weltweiten Ausgaben für das Internet der Dinge (IoT) von 2018 bis 2023. In Milliarden US-Dollar. Quelle Statista / IDC

Das andere Segment des IoT-Marktes, die Finanztechnologien, verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang auf 570 Millionen Dollar im Jahr 2022, gegenüber 580 Millionen Dollar im Vorjahr. Bis 2025 soll dieser Wert auf 630 Millionen Dollar ansteigen.

Die USA sind der führende IoT-Markt, aber China verzeichnet ein höheres Umsatzwachstum

Mit einem Umsatz von mehr als 4.7 Milliarden Dollar im Jahr 2022 sind die Vereinigten Staaten der führende IoT-Markt. Die Daten zeigen, dass die Umsätze in den USA im Jahr 2022 um 13.7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen werden, während die Wachstumsrate im letzten Jahr bei 19.1 Prozent lag. Bis 2025 wird der US-Markt voraussichtlich einen Wert von 6.3 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von rund 8 Prozent.

China, der zweitgrösste IoT-Markt der Welt und führender Hersteller von IoT-Geräten, wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 4.5 Milliarden US-Dollar erzielen, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Obwohl sich das Umsatzwachstum in beiden Ländern in den folgenden Jahren verlangsamen wird, wird der chinesische Markt mit einer durchschnittlichen jährliche Wachstumsrate.von 15 Prozent bis 2025 immer noch schneller wachsen.

Ausserdem ist davon auszugehen dass China in den nächsten drei Jahren mit einem Umsatzwachstum auf 6.6 Milliarden US-Dollar der weltweit grösste IoT-Markt wird.

