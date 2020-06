Corona-Warn-App in Deutschland: Open-Source-Projekt wird zum Vorbild

In Deutschland startet mit dem heutigen Tage die Corona-Warn-App im App Store von Apple und im Google Play Store, wie Der Spiegel berichtet. Sie ist mit Android- und iOS-Geräte kompatibel und soll dabei helfen, die Rückverfolgung des Coronavirus deutlich zu erleichtern. Um 10:30 Uhr soll die App noch einmal von der deutschen Bundesregierung offiziell vorgestellt werden. Die App gilt zudem als eines der vorbildlichsten Open-Source-Projekte im Netz.

Corona-Warn-App: Quelloffen, keine Standortverfolgung, 20 Millionen Euro Kosten

Die letzten Monate der Entwicklung brachten viele Kontroversen auf den Plan. Hilft die App wirklich das Coronavirus einzudämmen? Die Frage kann abschliessend kaum geklärt werden, aber sie ist durchaus ein sehr wichtiger Baustein im Kampf gegen den Erreger. Frankreich hat ein solches System bereits seit einiger Zeit im Einsatz, geht die Sache allerdings auch deutlich anders an. Deutschland hinkt zwar hinterher, dafür macht die Corona-Warn-App der deutschen Bundesregierung einiges deutlich besser.

Unter Experten gilt die App als eines der vorbildlichsten Open-Source-Projekte überhaupt. Der komplette Quelltext ist im Netz zugänglich und kann von allen eingesehen werden. So können Millionen Developer die App verbessern (was während der Entwicklung schon mehrmals passierte) und auch andere Länder sich am System bedienen, damit diese ihre eigene App schreiben können. Zudem werden keinerlei Standortdaten oder personenbezogene Daten aufgezeichnet, was ein Tracking unmöglich machen soll. Die befürchtete “Datenkrake” in Form eines sogenannten Bundestrojaners bleibt also aus. Die Corona-Warn-App wurde mehrmals von unabhängigen Personen geprüft, um alle Sicherheitsbedenken auszumerzen.

Die Entwicklung selbst hat sich das Land aber auch einiges Kosten lassen. Rund 20 Millionen Euro sind in die App bis zum jetzigen Zeitpunkt geflossen. Es ist auch nich auszuschließen, dass noch mehr Geld in die Arbeit gesteckt werden könnte. Eine ausgiebige Werbekampagne soll nun für eine hohe Verbreitung der App sorgen, damit ein grosses Sicherheitsnetz gespannt werden kann. Unter anderem wird hierfür auch der Deutsche Fussballbund mit eingespannt.