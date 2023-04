ChatGPT gesperrt: VPN in Italien gefragt wie nie

Lesedauer: 3 Minuten

Infolgedessen gab es einen erheblichen Anstieg bei VPN-Downloads in Italien, mit einem erstaunlichen Anstieg der Nutzung um 400 Prozent. Einen ähnlichen Anstieg des Interesses an VPNs zeigt sich auch in Google Trends, wo die Zahl der Suchanfragen nach dem Schlüsselwort “VPN” seither um gute 600 Prozent angestiegen ist.

OpenAI verwendet derzeit einen einfachen Geoblock, um den Zugang zu ChatGPT in Italien zu beschränken. Während die User ein VPN verwenden können, um die Sperre zu umgehen, indem sie zu einer nicht-italienischen IP-Adresse wechseln, sind ChatGPT-Konten, die ursprünglich in Italien registriert wurden, möglicherweise nicht mehr verfügbar. Folglich müssen die Leute möglicherweise ein neues Konto mit einer nicht-italienischen IP-Adresse erstellen, um auf ChatGPT zuzugreifen.

Am 1. April schnellten die VPN-Downloads aus Italien um 404 Prozent in die Höhe. Am darauffolgenden Tag lag die Gesamtzahl der VPN-Installationen um 359 Prozent über dem Durchschnitt des Monats März. Am 3. April schliesslich begannen sich die Downloads zu verlangsamen, lagen aber immer noch um 270 Prozent über dem Niveau vor der Sperre der ChatGPT-Dienste.

Im März 2023 installierten Menschen aus Italien eine der Top 10 VPN-Apps im Durchschnitt 4213 Mal pro Tag. Am 31. März, dem Tag, an dem OpenAI seinen Geoblock in Italien ankündigte, stiegen die VPN-Installationen jedoch um 121 Prozent, was 9302 Downloads entspricht.

Die Daten von Google Trends zeigen, dass das Schlüsselwort “VPN” in Italien nach dem ChatGPT-Verbot stark an Interesse gewonnen hat, wie folgende Graphik illustriert. Google Trends misst das Suchinteresse auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 100 für die grösste Popularität eines Begriffs steht, nicht jedoch für hundert Prozent.

Als die Leute in Italien begannen, nach Möglichkeiten zu suchen, die Beschränkungen der ChatGPT-Dienste zu umgehen, wurden VPNs natürlich immer beliebter. Ein solcher Anstieg der VPN-Nutzung ist ein klares Beispiel dafür, wie Leute auf Beschränkungen des Zugangs zu Technologien reagieren und welche Massnahmen sie ergreifen, das wieder zu bekommen, was sie möchten.

Quasi als Entschädigung hat OpenAI angekündigt, dass es allen Konten, die im letzten Monat den ChatGPT Plus-Dienst in Italien abonniert haben, das Geld zurückerstatten wird. Das Unternehmen hat ausserdem die Verlängerung von Abonnements in Italien vorübergehend gestoppt, um zu verhindern, dass während der Aussetzung des Dienstes Kosten entstehen.

Tage vor der Geoblockade von ChatGPT war das Interesse in Italien an VPN-Apps relativ gering. Ende März schwankte das Interesse um die 15-Punkte-Marke. Am 1. April stieg das Interesse jedoch deutlich von 14 auf 100 Zähler, was einen Anstieg von 600 Prozent gleich kommt. Auch in den folgenden Tagen blieb das Interesse an VPNs hoch, ohne unter 50 Punkte-Marke zu fallen.

Der Anstieg der VPN-Nutzung ist nicht überraschend, da es sich um eine fast schon übliche Reaktion auf Beschränkungen des Zugangs zu Online-Diensten handelt. In den letzten Jahren konnten wir ähnliche Trends in anderen Ländern beobachten, in denen Regierungen Verbote oder Beschränkungen für verschiedene Internet-Websites und -Dienste verhängt haben.

Die Geoblockade von ChatGPT in Italien und der anschliessende Anstieg der VPN-Nutzung zeigen, dass die Menschen trotz der Internetbeschränkungen versuchen werden, auf die von ihnen gewünschten Online-Dienste zuzugreifen.

Wie der Internet Freedom Index des US-amerikanischen Freedom Houses zeigt, ist der unbegrenzte Internetzugang weltweit eher eine Seltenheit. Gerade einmal 17 Länder führt die NGO auf, die nur mässige Zugangsbeschränkungen, Inhaltssperren oder Verstössen gegen User-Rechte zu verzeichnen haben.

Quelle: Google Trends, Sensortower (Englisch), AtlasVPN (Englisch), The Freedom House (Englisch)