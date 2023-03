ChatGPT in Bing nun für alle freigegeben – Microsoft Edge Browserzwang?

Lesedauer: < 1 Minute

Durch die Entfernung der Warteliste erhalten nun alle Accounts (nicht nur ausgewählte Test-Konten) von Bing die Möglichkeit, die volle Bandbreite des Sprachmodells zu nutzen. Besonders beeindrucken sollen dann natürliche Spracheingaben. Beispielsweise Fragen wie “Ich plane einen Urlaub für Peru inklusive Wandertrip und bis zu einer Woche Aufenthalt. Wie gehe ich am besten vor?”. Die Antworten sollen dann natürlich kommen mit Vorschlägen, wie ihr eure Reise am besten Plant. Das klappt auch in anderen Szenarien wie Kochen oder To-Do-Planungen.

ChatGPT ist ein auf der GPT-3.5-Architektur basierendes Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Es ist darauf ausgelegt, menschenähnliche Konversationen zu führen und natürliche Sprache zu verstehen. In der Zusammenarbeit mit Microsoft und der Integration in Bing, soll ChatGPT das Sucherlebnis verbessern, indem es eine personalisierte Suche ermöglicht und Nutzeranfragen besser interpretieren kann. Das gilt auch für natürliche Sprache und Fragen.

Zudem ist Microsoft derzeit stark bemüht die hauseigene Suchmaschine mit vielen neuen Funktionen auszustatten. So wurde erst am 21 März eine “Speech to Image”-Funktion eingebaut. Ihr könnt so per Sprache eine Vorgabe machen und Bing erstellt daraus über die künstliche Intelligenz von ChatGPT ein Bild. Für die kommenden Monate sind weitere Features geplant. Vor allem aber auch weil Microsoft gegen Googles Bard einen ordentlichen Vorsprung erarbeiten möchte. Ob das gelingt, bleibt vorerst natürlich abzuwarten. Prognosen in diesem Feld sind derzeit ungemein schwierig.

In einem Statement von Microsoft heißt es: “Wir freuen uns sehr, dass wir nun allen Nutzern von Bing die Möglichkeit geben können, das volle Potenzial von ChatGPT zu nutzen. Die künstliche Intelligenz wird die Art und Weise, wie Nutzer mit Bing interagieren und suchen, grundlegend verändern und wir sind begeistert, diesen Fortschritt zu teilen.” Allerdings scheinen aktuell nicht alle Browser auch alle Funktionen zu unterstützen. In einem kleinen Kasten zeigt die Suchmaschine nämlich an, dass das volle Potenzial aller Features nur mit Microsoft Edge nutzbar sind. Was anderen Browsern hier fehlt, wird zudem nicht klar kommuniziert.

Quelle: Microsoft