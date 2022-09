Bezahlen per Handy wird bis 2025 fast 40 Prozent ausmachen

Laut aktuellen Zahlen waren digitale und mobile Geldbörsen mit einem Marktanteil von 29 Prozent im vergangenen Jahr die weltweit am häufigsten genutzte Zahlungsmethode am Point of Sale (POS), den Kassensystemen. Bis 2025 werden Mobile Wallets wie Apple Pay, G Pay, SamsungPay oder AliPay fast 40 Prozent aller POS-Transaktionen weltweit ausmachen.

Mobile Wallet-Zahlungen haben in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt, der durch den weltweiten Wandel zu einer bargeldlosen Gesellschaft und nicht zuletzt in der SARS-2 CoVID-19 Corona-Pandemie befeuert wurde.

Während mobile POS-Zahlungen in den nächsten drei Jahren einen Anteil von fast 40 Prozent erreichen werden, wird der Anteil der Kreditkarten an allen POS-Transaktionen auf 22 Prozent sinken, was dem Anteil der Debitkarten entspricht. Bargeld wird nur noch 10 Prozent der Transaktionen ausmachen.

Globale POS-Zahlungsmethoden nach Marktanteil in 2021 und 2025 (in Prozent). Quellen: WorldPay, Statista

In Asien werden fünf mal mehr mobile Payment Optionen genutzt als in den USA und Europa

Die Statistiken zeigen jedoch auch, dass die Akzeptanz mobiler Geldbörsen nicht in allen Märkten gleich ist. Mobile Wallet-Zahlungen sind zu einem wichtigen Bestandteil der asiatischen Consumer-Landschaft geworden und machten letztes Jahr 44 Prozent aller POS-Transaktionen in dieser Weltregion aus. Das ist fünfmal mehr als in den USA oder Europa. Bis 2025 wird diese Zahl voraussichtlich auf 56 Prozent ansteigen. Das wird insofern als problematisch kritisiert, da es etwa in China eng verknüpft mit ist der Überwachung und dem Social Credit Score.

Der Mittlere Osten und Afrika hatten mit 12 Prozent den zweit höchsten Anteil an mobilen POS-Zahlungen im vergangenen Jahr. In den nächsten drei Jahren werden mobile Geldbörsen voraussichtlich 21 Prozent aller POS-Transaktionen in diesen Region ausmachen.

In Nordamerika wurden nur 10 Prozent der POS-Transaktionen über Mobiltelefone abgewickelt. Eine Umfrage ergab, dass die US-Verbraucher:innen nach wie vor Kreditkarten bevorzugen, auf die im vergangenen Jahr 40 Prozent aller POS-Transaktionen entfielen. Bis 2025 wird der Anteil der mobilen POS-Zahlungen jedoch voraussichtlich auf 15 Prozent steigen.

Europa hatte mit acht Prozent im Jahr 2021 den geringsten Marktanteil an mobilen POS-Zahlungen. Während die meisten Menschen in Europa, nämlich 40 Prozent, beim Bezahlen in Geschäften immer noch Debitkarten bevorzugen, wird diese Zahlungsmethode den Prognosen zufolge im Jahr 2025 auf einen Anteil von 38 Prozent zurückgehen. Andererseits werden sich die Zahlungen mit mobile Wallets verdoppeln und in den nächsten drei Jahren voraussichtlich einen Marktanteil von 15 Prozent erreichen.

Mobile POS-Transaktionen werden jährlich um 500 Milliarden Dollar wachsen

Da die weltweite Verbreitung von Mobile Payment weiter zunimmt, wird der Gesamtwert der Transaktionen im Segment der mobilen POS-Zahlungen einen neuen Rekordwert erreichen.

Für das laufende Jahr wird für mobile POS-Zahlungen ein Transaktionswert von 2.88 Milliarden US-Dollar mit über 1.5 Milliarden User weltweit prognostiziert. China, der weltweit führende Markt für mobile Wallet-Zahlungen, wird in diesem Jahr voraussichtlich 1.55 Milliarden Dollar, somit 53 Prozent des gesamten Transaktionswerts, ausmachen. Die USA und das Vereinigte Königreich folgen mit 542 Milliarden US-Dollar bzw. 115 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Prognosen deuten darauf hin, dass der Transaktionswert in den nächsten drei Jahren um mehr als 500 Milliarden US-Dollar weltweit anwachsen und 2025 voraussichtlich ganze 4.53 Milliarden Dollar erreichen soll. Statista sagt ausserdem voraus, dass in diesem Zeitraum 200 Millionen Menschen anfangen werden, mobile Geldbörsen zu nutzen, wobei die Gesamtzahl der Menschen, die mobile Payment benutzen, weltweit 1.7 Milliarden erreichen wird.

Quellen: WorldPay (Englisch), Statista (Englisch), AugustaFreePress (Englisch)