Ausgaben für mobile Apps sinken weltweit um 3 Milliarden US-Dollar

Nach Jahren beeindruckenden Wachstums und der Tatsache, dass mobile Apps mehr Menschen als je zuvor erreichen, erlebte die globale App-Branche im Jahr 2022 einen Abschwung, den ersten in der Geschichte des Marktes. Laut aktuellen Daten sind die weltweiten Ausgaben für mobile Apps im vergangenen Jahr um drei Milliarden Dollar gesunken.

Der erste Rückgang nach Jahren des zweistelligen Wachstums

Als wesentlicher Bestandteil des Smartphone-Erlebnisses sind ja bekanntermassen die meisten in den App-Stores verfügbaren Apps kostenlos herunterzuladen. Das Wachstum der weltweiten Consumer-Ausgaben für Apps in den letzten zehn Jahren hat jedoch gezeigt, dass eine grosse Nachfrage nach Premiumdienste und kostenpflichtigen App-Inhalten besteht.

Laut der Studie The State of Mobile 2023 verzeichnen die weltweiten Ausgaben für mobile Apps seit Jahren ein zweistelliges Wachstum, wobei 2017 ein absolutes Rekordjahr war. Allein in diesem Jahr gaben die Menschen weltweit 82.1 Milliarden US-Dollar für Abonnements und In-App-Käufe aus. Das sind 42 Prozent mehr als im Jahr zuvor.