Apps setzen im nächsten Jahr 490 Milliarden US-Dollar um

Mit rund 6.6 Milliarden Smartphone User weltweit wächst die Branche der mobilen Apps weiter, ohne dass es Anzeichen dafür gibt, dass sie in absehbarer Zeit aufhören werden. 6.6 Milliarden! Das sind oder knapp 82 Prozent der Weltbevölkerung!

Im Jahr 2022 werden die weltweiten App-Umsätze voraussichtlich 430 Milliarden US-Dollar erreichen und damit fast 30 Milliarden US-Dollar mehr als noch vor einem Jahr. Allerdings soll sich das Umsatzwachstum im nächsten Jahr nochmals verdoppeln.

Laut einer Studie sollen die weltweiten App-Einnahmen im Jahresvergleich um etwa 60 Milliarden US-Dollar wachsen und 2023 490 Milliarden US-Dollar erreichen.

In-App-Werbung für 51 Prozent des Gesamtumsatzes verantwortlich

Die globalen App-Einnahmen sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen, insbesondere mit Ausbruch der SARS-2 CoVID-19 Corona-Pandemie. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die App-Branche laut einer Statista-Umfrage einen Umsatz von 253,1 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2022 werden die globalen App-Einnahmen voraussichtlich weltweit über 430 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 70 Prozent in drei Jahren entspricht.

Die Statistiken zeigen, dass die prognostizierten Einnahmen aus In-App-Käufen, App-Werbung oder bezahlten Apps im Jahr 2023 um weitere 60 Milliarden US-Dollar auf fast 490 Milliarden US-Dollar steigen werden. Apples iPhones und iPad werden voraussichtlich 63 Prozent des In-App-Umsatzes ausmachen.