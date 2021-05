Apple Music und Amazon Music bieten Hi-Res-Audio zukünftig ohne Mehrkosten an

Es ging nun Schlag auf Schlag. Erst kündigte Apple an, verlustfreie Musik für alle Nutzer:innen von Apple Music zur Verfügung zu stellen, nun zieht Amazon nach und das sogar schneller als die Einführung bei Apple! Aktuell bleibt aber unklar, ob Plattformen wie Deezer, Spotify und Co. ebenfalls nachziehen könnten.

Lossless HiFi-Audio: Amazon und Apple bieten Feature zukünftig kostenlos an

Apple hat es erst kürzlich vorgemacht: In einer Meldung kündigte der Hersteller an, zukünftig verlustfreie Hi-Res-Musik (lossless) für alle zahlenden Abonnements des Apple Music-Dienstes zur Verfügung zu stellen. Apple bietet schon seit Anbeginn verlustfreie Audio-Inhalte, die nun kommende HiFi-Qualität ist allerdings neu. Extrakosten fallen für euch aber nicht an. Es handelt sich also um eine kostenlose Erweiterung des Dienstes. Ebenfalls kostenlos integriert ist Dolby Atmos für Songs, die den Standard unterstützen. Der Preis beträgt also weiterhin 9,99 Euro im Monat oder 12.90 Schweizer Franken.

Nur einen Tag später zieht nun Amazon nach! Der grösste Versandhändler der Welt bietet “Music HD” bereits für zusätzliche Gebühren an. Das normalweise für 9,99 Euro erhältliche Amazon Music Unlimited konnte so für zusätzlich 4,99 Euro im Monat um weitere Hi-Res-Audio-Inhalte erweitert werden. Somit zahlten Fans von hochauflösender Musik bei Amazon insgesamt rund 15 Euro im Monat – oder knapp 13 Euro, wenn ihr bereits ein Prime-Abo besitzt.

Damit ist nun Schluss, denn Amazon bietet “Music HD” ab sofort kostenlos für alle Unlimited-Nutzer:innen an! Wer also ein kostenpflichtiges Amazon Music-Abo erwirbt, bekommt Music HD gratis dazu. Bestehende Abonnements stellt der Anbieter kostenlos auf die neuen Funktionen um. Amazon bietet somit Zugriff auf über 7 Millionen Songs in extrem hochauflösender Qualität (Ultra HD) und insgesamt über 70 Millionen Lieder in HD-Qualität.