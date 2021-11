Amazon Black Friday 2021: Produkte von Apple und Samsung teils deutlich reduziert

Natürlich ist Amazon auch selbst wieder mit von der Partie. Das gilt vor allem für die hauseigenen Basics- und Echo- bzw. Fire TV Produkte des Versandhändlers. Egal ob Kindle eBook-Reader oder der Fire TV Cube. Ihr bekommt eine Menge Hardware von Amazon direkt rabattiert ins Haus. Einiges davon sollte sich auch als Weihnachtsgeschenk eigenen! Meine Mutter braucht dringend einen neuen Kindle-Reader. Also passt mir die Angebote-Schlacht gerade ganz gut.

Smartphones und Gadgets im Amazon Black Friday 2021

Natürlich gibt es auch Angebote im Smartphone-Bereich. Neben leichten Preisanpassungen bei Apple-Produkten, stehen auch Samsung und Co. im Fokus. Zudem werden Gadgets, vornehmlich etwas ältere Modelle, deutlich reduziert, die allerdings an Aktualität wenig verloren haben. Hier bekommt man schon einige Schnäppchen geboten.

