Amazon-Bestseller: Gefälschte Rezensionen erkennen

Amazon ist der grösste Online-Store der Welt und verkauft nahezu alles. Früher waren es mal nur Bücher. Dies wird dadurch auch realisiert, dass Amazon es für Händlerinnen und Händler ermöglicht, über ihre Plattform Amazon Marketplace zu handeln und so von der Reichweite und der Bezahl-Infrastruktur gleichermassen zu profitieren. Der grosse Erfolg von Amazon liegt aber auch vor allem in seinem Bewertungs-System. Alle Artikel können bewertet werden. Dazu wird man nach dem Kauf per E-Mail aufgefordert. Grosses Problem dabei war und ist immer noch das Thema gefälschte Rezensionen. Die Bewertungen basieren entweder auf bezahlten Dienstleistungen oder durch Drittunternehmen kostenlos zur Verfügung gestellten Produkten, um so möglichst viele möglichst positive Rezensionen zu erhalten und so die Verkaufschancen zu erhöhen.

Seit 2016 müssen Bewertungs-Dienstleistungsunternehmen nicht mehr kennzeichnen, dass Artikel kostenlos erhalten wurden. Unabhängige Bewertungen sind also nicht mehr so einfach zu unterscheiden von anderen. Nun hat das Softwareunternehmen Schnell analysiert, welche Produktkategorien am meisten mit gefälschten Bewertungen zu kämpfen haben.