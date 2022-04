5G überholt in zwei Jahren 4G in den USA

Dennoch sei, so das Analyseunternehmen, immer noch die „Killer App“, also die Anwendung, die Menschen vom Kauf von 5G-fähigen Geräten überzeugt, nicht gefunden worden.

Laut aktuellen Schätzungen wird die neueste Mobilfunktechnik, die unter dem Namen 5G firmiert, bereits im Jahre 2024 die vorige Generation 4G, auch als Long Term Evolution (LTE), als beliebteste Art des mobilen Internetzugangs in den USA überholen. In nicht mal mehr zwei Jahren wird es, so eine aktuelle Studie von GlobalData, mehr 5G-Abos als 4G-Abos geben. Allerdings werden die 5G-Mobilfunkzugänge bereits 2023 mehr Daten verbrauchen als die 4G-Abos, denn auf 5G entfallen dann schon 80.8 Millionen Terabyte (TB) des mobilen Breitbandverkehrs. Verglichen mit 75.7 Millionen TB, die schätzungsweise via 4G verbraucht werden.

GlobalData hält fest, dass es zahlreiche Möglichkeiten für die künftige Monetarisierung von 5G geben wird, sobald sich Funktionen wie Network Slicing, Quality of Service (QoS)-Garantien und Edge Computing durchgesetzt haben.

Network Slicing ist eine Virtualisierungs-Methode zur Abtrennung eines in sich geschlossenen Netzwerksegments, das auf spezifische Anwendungsfälle mit unterschiedlichen Anforderungen an Geschwindigkeit, Latenz und Zuverlässigkeit ausgerichtet werden kann. Man kann sich das wie eine Subnetzmaske im LAN vorstellen, nur komplexer. Edge Computing ist ein verteiltes Computing-Framework ist, bei dem die Informationserfassung und -Verarbeitung an oder nahe der Datenquelle erfolgt.

Viele dieser Funktionen werden Teil von Unternehmensdienstleistungen sein, aber es wird auch Möglichkeiten für neuartige Consumerdienste geben.

Weil mehr 5G-fähigen FWA-Dienste realisiert werden, also Fixed Wireless Access, bei dem die 5G-Mobilfunkanbindung die herkömmliche Breitband-Internetanbindung via Glasfaser oder Kupferkabel ersetzt, Cloud Gaming und Augmented Reality (AR) auf dem Vormarsch sind, sind 5G-Verbindungen eine naheliegende Schlussfolgerung. Es braucht aber wohl, so die Analyse, noch fortschrittlichere Funktionen, um die Erwartungen des Markts an 5G zu erfüllen. Mit Blick auf die Zukunft sollten 5G-Funktionen wie Network Slicing die US-Mobilfunkbetreiber in die Lage versetzen, massgeschneiderte Dienste anzubieten, die spezifische Anwendungsfälle wie Cloud-Gaming gezielt und Bedarfsgerecht unterstützen. Auch für das aufkommende Metaverse wird 5G vermutlich unversichtbar werden.

Für die Telekommunikationsunternehmen wird das ein lohnendes Geschäft. Denn die höherpreisigen 5G-Abos und Abo-Erweiterungen sowie unterhaltungsbasierte Mehrwertdienste, etwa für Sportveranstaltungsübertragungen, werden den durchschnittlichen Umsatz pro User (ARPU) in die Höhe treiben. GlobalData erwartet, dass 5G-Dienste in den USA im Jahr 2022 einen ARPU von 45.56 US-Dollar generieren werden, während 4G-LTE nur noch einen ARPU von 26.41 US-Dollar erzielt. Der ARPU von 5G in den USA wird im Jahr 2023 mehr als doppelt so hoch sein wie der von 4G LTE und wird auch in den Jahren 2025 bis 2026 die ältere Technologie stetig übertrumpfen und hinter sich lassen.

Quelle: GlobalData (Englisch)