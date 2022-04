5G ist in Brasilien wichtiger als in der Schweiz

Das aktuell schnellste, weltweite mobile Internet folgt dem Mobilfunkstandard 5G. Damit sind Datenraten von bis zu 10 Gigabits pro Sekunde und deutlich kürzere Latenzzeiten als die LTE-Technologie möglich. Viele

Trotzdem sind nur die wenigsten Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz davon begeistert. Neben kruden Verschwörungstheorien und entsprechenden Aktionen sehen aber auch viele keine Notwendigkeit, Zugang zur neuesten Mobilfunktechnologie zu haben. Einer aktuellen Umfrage zufolge ist es nur für knapp 16 Prozent der in der Personen aus der Schweiz wichtig, 5G nutzen zu können. In Deutschland ist der Anteil mit 15 Prozent ähnlich gering, und in Österreich sind es gerade mal 13 Prozent.