Nothing Phone (1) bekommt dieses Jahr kein Android 13 mehr

Das Nothing Phone (1) ist erst kürzlich vorgestellt worden und mit ausgeliefertem Android 12 dürfte auch das Android 13 Update nicht fern sein. Fans müssen sich zwar keine Gedanken machen, denn das Update auf die neuste Version kommt auf jeden Fall, doch müssen diesen nun erst einmal eine ganze Zeit lang länger warten.

Nothing Phone (1) bekommt Android 13 Update in der ersten Jahreshälfte 2023

Wie Android Authority berichtet, soll das Android 13 Update für das Nothing Phone (1) wesentlich später erschienen als gedacht. Der Hersteller gibt an, das Modell in der ersten Jahreshälfte von 2023 beliefern zu wollen. Das könnte also gut und gerne auch noch der Juni 2023 sein und somit fast ein ganzes Jahr dauern. Bis dahin dürfte bereits Android 14 zur Google I/O 2023 gezeigt werden. Zumindest wenn wir erst nach April mit einem Update auf die neue Version rechnen können.

Nothing möchte aber vor allem erst einmal die Hardware und Software entsprechend optimieren und um die beste Nutzererfahrung bieten zu können, wolle man sich also auch Zeit lassen. Auf der einen Seite verständlich, doch scheint es dennoch etwas länger zu dauern als bei so manchem anderen Hersteller. Wer allerdings die schnellsten Android Updates haben möchte, der muss sowieso zum Pixel greifen, die bereits mit Android 13 beliefert wurden. Allerdings sind schnelle Updates auch nicht Immer von Vorteil, da diese noch mit Fehler kommen können, die bis zum Release noch nicht aufgefallen sind. Das würde Nothing also mit dieser Update-Politik schon einmal weit umgehen.