Unihertz Jelly 2E: Extrem kleines Handy kommt für 170 US-Dollar

Wie klein soll euer Handy eigentlich sein? Die Frage richtet sich vor allem an Fans sehr kleiner Geräte. Eher so in Richtung iPhone Mini mit 5.1 Zoll oder gar iPhone SE mit 4.7 Zoll? Sony hat mit dem Xperia 5 IV noch mit knapp 6 Zoll und einem enorm schmalen Formfaktor ein sehr kompaktes Modell im Sortiment. Der chinesische Hersteller Unihertz legt die Messlatte mit seiner Jelly-Serie extrem hoch, oder sollten wir lieber sagen “niedrig”?

Unihertz Jelly 2E kommt mit 3-Zoll-Display und kostet 170 US-Dollar

Aber nicht nur die Display-Grösse liest sich spartanisch, das Innenleben ebenso. Zum Einsatz kommt ein MediaTek Helio A20 mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher. Der Prozessor ist bereits fast 5 Jahre alt und wurde im Jahr 2018 vorgestellt! Immerhin lässt sich der interne Speicher per microSD aufwerten. All das wird befeuert von einem gerade einmal 2000 mAh grossen Akku. Über die einzelne Single-Kamera auf der Rückseite ist aktuell noch nicht all zu viel bekannt, doch diese dürfte aus dem Jelly 2 stammen und somit wahrscheinlich 16 Megapixel auflösen. Vorinstalliert ist übrigens Android 12.

Das absolute Highlight ist allerdings das gerade einmal 3 Zoll grosse Display! Dieses löst mit nicht gerade sehr hohen 854 x 480 Pixel auf, kommt aber dank der sehr kleinen Dimensionen auf mehr als beachtliche 350 ppi. Wie gross das Unihertz Jelly 2E tatsächlich ist, gibt der Hersteller aktuell nicht an, aber in einem Teaserbild ist das Modell neben einer fast gleich grossen Kreditkarte zu sehen. Unihertz gibt gerade einmal 110 Gramm Gewicht für das neue Jelly 2E an, was exakt dem Gewicht des Jelly 2 (ohne E) entspricht.