Aus Twitter wird X: Elon Musk benennt soziales Netzwerk um und will noch mehr

Lesedauer: 2 Minuten

In recht überraschender Manier hat Elon Musk, der exzentrische und polarisierende Milliardär sowie CEO von unternehmen wie SpaceX und Tesla, den populären Mikroblogging-Dienst Twitter in “X” umbenannt. In einer Reihe von Tweets, die jetzt wohl besser als “X-its” bezeichnet werden sollten, kündigte Musk die Änderung an und versprach, dass diese mehr als nur eine Namensänderung sein würde. Mit der Umbenennung von Twitter in X lässt Musk nun eine der bekanntesten Social-Media-Marken der letzten 15 Jahre fallen.

Von der überraschenden Übernahme bis hin zu völlig abgedrehten Eskapaden

Die Übernahme von Twitter durch Musk kam damals für viele als Überraschung. Twitter, das seit seiner Gründung im Jahr 2006 ein wesentliches Instrument für die Verbreitung von Infos und die Kommunikation war, war in den letzten Jahren in Bezug auf seinen Marktwert ins Straucheln geraten. Aus einem erst geglaubten Scherz, die Plattform übernehmen zu wollen, wurde dann aber im vergangenen Jahr – für viele Fans auch leider bitterer – Ernst. Mittlerweile krempelt Musk den Dienst um. In der Zeit entlässt Musk über 6000 Angestellte, legt sich mit der Presse an und Hassrede und Beleidigungen nehmen auf dem Dienst massiv zu.

Zwischendurch drehte der Milliardär sogar total durch und sperrte Journalisten bei der kleinsten Kritik von seiner Plattform. Zudem ging er einen Studenten an, der seine bereits öffentlichen Flugdaten auf Twitter teilte und verbannte ihn der Plattform. Zuletzt machte eine Aussage von ihm Schlagzeilen, in der er gegen die Studie, dass Aspatam Krebs erregend sei, anging. Er meinte nur “Das stimmt nicht, meine Mutter kann das bezeugen“.

Weitere Musk-Eskapaden seit der Übernahme von Twitter

In der Zwischenzeit konnten Dienste wie Mastodon deutliche Zuwächse an aktiven Accounts verzeichnen. Teilweise sogar soviel, dass diese Services zwischenzeitlich einknickten. Grund dafür waren vor allem die Skandale und Eskapaden von Elon Musk der vor allem Hassrede mit Redefreiheit verwechselt, aber vor allem Kritiker meistens auf der Plattform mundtot machte. In einem Post vor einigen Stunden gab er allerdings an: “Ehrlich gesagt liebe ich das negative Feedback auf dieser Plattform. Viele Male besser als irgendein hochnäsiges Zensurbüro!” – wobei Elon Musk bis hierhin eigentlich die meiste Zensur auf Twitter zu verantworten hatte und dafür auch noch Stress mit der US-Regierung bekam.