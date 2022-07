Elon Musk kauft Twitter nicht: Wirft dem sozialen Netzwerk falsche Angaben vor

Elon Musk wollte Twitter kaufen und eine Reihe von Änderungen vornehmen. Unter anderem auch den gesperrten Ex-US-Präsidenten Donald Trump wieder zurückholen. Teilweise muteten die Parolen des Tesla CEO konfus und immer wieder verstrickte er sich in weitere Vorwürfe gegen das soziale Nachrichtennetzwerk. Nun will er den Dienst nicht mehr kaufen und gibt einen Grund an, den Fachleute allerdings kaum einen Glauben schenken.

In einigen der Gründe geht es auch um sogenannte Bot- und Fake-Accounts auf Twitter. Musk behauptet, Twitter würde über die Anzahl Falschangaben machen. So gibt der Dienst an, dass rund 5 Prozent aller Accounts Fake seien. Laut Elon Musk wären es über 20 Prozent. Nun will er Twitter für 44 Milliarden US-Dollar nicht mehr kaufen. Fachleute gehen allerdings davon aus, dass generell kein Interesse mehr am Kauf besteht, da Musk über 50 US-Dollar pro Aktie in Aussicht stellte, Twitter allerdings mittlerweile nur noch bei knapp über 35 US-Dollar pro Aktie steht. Es ist also davon auszugehen, dass Musk mit seinem blumigen Versprechen nun doch nicht mehr ins kalte Wasser springen will.

Elon Musk droht Strafe von 1 Milliarde US-Dollar wegen Rückzieher

So ganz aus dem Schneider ist der Tesla-Chef allerdings noch nicht, denn beide Parteien haben sich auf eine Zahlung von 1 Milliarde US-Dollar geeinigt sobald eine Partei vom Deal zurücktritt. Hier dürfte nun ein langer Rechtsstreit zwischen Musk und Twitter drohen, bei dem Musk die Vorwürfe gegenüber Twitter wohl weiter aufrecht erhalten wird. Ob Musk Twitter tatsächlich kaufen wollte, bleibt indes der Schlammschlacht weiterhin fraglich. Wahrscheinlich wurde aus dem Grund auch eine Strafzahlung für einen Rückzieher vereinbart.

Quelle: Tagesschau