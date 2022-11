Twitter Chaos hat Folgen: Hälfte der Top-100-Werbekunden springen ab

Die Talfahrt des Unternehmens Twitter geht in den Händen von Tesla CEO Elon Musk weiter. Nachdem er über die Hälfte der Mitarbeitenden entlassen hatte und nun auch behauptete, dass einige Kündigungen aus Versehen ausgesprochen wurden, bekommt dieser sogar Ärger mit der Regierung der Vereinigten Staaten. Letzteres durch massives auftreten von Fake-Accounts die Unternehmen und Regierenden enormen Schaden zufügen. Ist dem noch nicht genug, so passiert nun noch mehr. Musk rinnt das Geld sprichwörtlich durch die Hände.

Werbekunden steigen bei Twitter aus: Hälfte der Top-100 ist bereits gegangen

Seit der Übernahme von Twitter durch Tesla-CEO Elon Musk, befindet sich der Dienst auf einer Abwärtsspirale. Das zeigt vor allem nun eine Untersuchung der Non-Profit-Organisation Media Matters for America. Diese zeigt auf, dass mehr als die Hälfte der Top-100 Werbekunden des Portals bereitsabgesprungen sind und wir reden hier nicht von irgendwelchen Geldgebern. Diese Top-100 hat alleine im Jahr 2020 rund 2 Milliarden US-Dollar in die Plattform gesteckt, um Werbung schalten zu können. Da sind andere Werbepartner noch gar nicht drin. Der finanzielle Schaden für Elon Musk ist also mittlerweile enorm.

Und die Namen dieser hochrangigen Partner können sich durchaus sehen lassen. Darunter finden sich Branchengrössen wie Coca-Cola, Kellogg Company, Dell oder auch Nestlé. Laut der Analyse ist zum Beispiel auch der Facebook-Mutterkonzern Meta als Werbepartner zurückgetreten und schaltet keine Werbung mehr bei Twitter. Aber auch Automarken scheinen bereits abgesprungen zu sein. Gerade Jeep und Chervolet haben in den USA einen hohen Stand und sind nicht mehr zu finden. Der traditionsreiche Autobauer Ford ist ebenfalls abgesprungen. General Motors und Volkswagen sind ebenfalls nicht mehr an Bord.

Im Folgenden das mehr als nur gelungene Video des YouTube-Kanals Ultralativ. Dort findet ihr eine chronologische Reihenfolge des Desasters vom Frühjahr 2022 bis jetzt und was alles schief gelaufen ist. Es ist wirklich absurd!