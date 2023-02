Twitter will für die Sicherheit seiner Nutzer in Zukunft bezahlt werden

Viele Unternehmen im Netz erlauben mittlerweile auf ihren Webseiten und Services eine Zwei-Faktor-Authentifikation (2FA), um machen das Anmelden selbst nach dem Diebstahl eurer Login-Daten noch wirklich sicher. Twitter will in Zukunft wohl Geld dafür haben was mittlerweile einen sehr üblen, moralischen Beigeschmack bekommt. Allerdings gibt weiterhin eine Möglichkeit auf Twitter 2FA zu betreiben.

Twitter will für 2FA-SMS Geld haben – Zahlende Accounts können es weiter nutzen

Allerdings soll dieses erst einmal nur per SMS ausgerollt werden. Wollt ihr euch also in Zukunft per Zwei-Faktor-Authentifikation über SMS absichern, können das in Zukunft nur zahlende Kundinnen und Kunden mit dem neuen Twitter-Abzeichen machen. Ist euer Account also per SMS geschützt, fällt das Feature weg. Der Rollout soll schon begonnen haben.

Es gibt aber weiterhin eine Möglichkeit 2FA bei Twitter zu betreiben, denn es betrifft derzeit nur die SMS-Funktion. Nutzt ihr 2FA-Apps wie Google Authenticator oder auch den von Microsoft, könnt ihr diese weiterhin nutzen. Die Apps gibt es sowohl für Android als auch für iOS in den jeweiligen Stores und sind für 2FA nicht nur sehr gut geeignet sondern auch wirklich sicher. Wir raten an dieser Stelle tatsächlich auch 2FA überall zu nutzen, wo es möglich ist.