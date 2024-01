Tomb Raider Remastered: Alle drei Teile Steam Deck zertifiziert

Lesedauer: < 1 Minute

Noch müssen wir in etwa drei Wochen warten, bis die Klassiker-Serie Tomb Raider 1-3 in einer überarbeiteten Fassung erscheint. Hierbei handelt es sich um ein Remaster der bereits bestehenden Teile mit verbesserter Auflösung und erhöhter Detailstufe. Auch Fans des Steam Decks können sich das Spielebundle freuen.

So wurde die Collection bereits unter Proton getestet und auf Steam als “verified” angegeben. Das heisst, dass das Bundle ohne Probleme auf dem Steam Deck funktionieren wird. Text ist lesbar und die Steuerung ist an die Controller-Einheit des PC-Handhelds angepasst. Wer also ein wenig Videospielgeschichte nachholen möchte, kann dieses nun in einem etwas verbesserten Look auch machen. Die Auflösung der Spiele wurde deutlich erhöht, die Texturen überarbeitet und auch an gewissen Stellen die sichtbare Polygonanzahl an Charakteren im Spiel. Die Games rund um die beliebte “Grabräuberin” Lara Croft erhalten so einen wesentlich erfrischenderen Look. Ihr könnt aber auch per Knopfdruck in den alten Polygon-Look wechseln, einfach um die Nostalgie noch einmal mitzunehmen.