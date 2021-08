Wie WhatsApp und Instagram: TikTok testet Stories in der eigenen App

Die sogenannten Stories sind irgendwie überall zu finden. Bei WhatsApp, Facebook oder Instagram. Sogar Twitter hat mit “Fleets” eine Art von Story-Modus integriert, allerdings “fliegt” dieser auch schon wieder raus. Die erfolgreiche Mikro-Video-Plattform TikTok hingegen bietet so etwas noch nicht an. Fast schon altmodisch oder? Doch das könnte sich nun in Zukunft ändern.

TikTok Stories: Plattform testet neue Funktion direkt in der App

Einige ausgewählte Nutzer:innen können die Funktion bereits testen. Genau wie bei WhatsApp, bleiben die TikTok Stories 24 Stunden erhalten. Ihr könnt sehen, wer unter euren Stories kommentiert und sich diese auch angeschaut hat. Anzeigen lassen kann man sich diese über das Profilbild des Accounts (hallo Instagram!) oder mit einem Fingerstreich nach links, wenn man die Account-Seite aufruft.