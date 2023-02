Tag des Safer Internet: Cybersicherheit wird jeden Tag wichtiger und wichtiger

Image by methodshop from Pixabay

Zuletzt solltet ihr die Finger von gefährlichen E-Mails oder Webseiten lassen. Auch hier bietet der Weg viel Raum für Einfallsmöglichkeiten. Sei es das bekannte Bank-Phishing per E-Mail oder die Gewinnspiel-Aktionen auf Instagram, wo Accounts einfach willkürlich verlinkt werden. Auch in YouTube Kommentaren finden sich immer wieder Scam-Accounts, die versuchen mit euch in Kontakt zu treten. Selbst bei uns im Forum kommen immer mal wieder Links durch Bots zustande.

Safer Internet Day: Haltet die Augen auch weiterhin offen

An diesem Tag des Safer Internet Days, wünschen wir euch dennoch weiterhin eine gute Reise durchs World Wide Web. Denn auch wenn es in erster Linie viel schlechtes im Netz gibt, dass uns allen irgendwie an den Kragen will, so hat das Internet aber auch einiges Gutes und wird würden schliesslich nicht miteinander Reden, wenn es das nicht gebe.

Haltet die Augen offen, lasst euch nicht hereinlegen und geht mit ein wenig Skepsis an merkwürdig erscheinende Situationen heran. Nutzt vertrauenswürdige Quellen und Faktenchecks und eure Systeme auf dem neusten Stand. Dann dürfte es auch in Zukunft für Kriminelle schwierig sein, sich an euch zu bereichern! Happy “Safer Internet Day”!