SteamOS 3.5.5 Update veröffentlicht! SSD-Tausch mit Steam Deck OLED problemlos möglich

Eine gefühlte Ewigkeit lag das heiss ersehnte SteamOS Update auf Version 3.5 nun auf dem Vorschau-Kanal. In dieser Zeit gab es viele Änderungen und Verbesserungen. Der gestern vollzogene Release des Steam Deck OLED brachte nun die neue mit dem Modell kompatible Version mit. Ihr könnt die neuste Version in Form von SteamOS 3.5.5 nun auch auf dem LCD-Modell installieren und bringt ein richtig tolles Feature mit.

SteamOS 3.5.5 verbessert LCD-Farben, neuer VRR-Modus und mehr

Die vielen Verbesserungen sind weitreichend und bekommen demnach auch Nutzende der LCD-Version zu “spüren”. Um die eher sehr schwachen Farben des Displays (gerade einmal 70% Farbraumabdeckung) zu verbessern, nutzten viele das Plugin “VibrantDeck”. Genau so eine Funktion integrierte Valve nun direkt ins Betriebssystem, um den Kontrast zu steigern. Direkt nach der Installation des SteamOS Update auf Version 3.5.5 sehen die Farben wesentlich besser aus. Ihr könnt aber in den Einstellungen bei Bedarf noch weitreichendere Anpassungen vornehmen.

Ebenfalls drin ist nun die Unterstützung für externe VRR-Displays. Solltet ihr das Steam Deck also an einen Monitor mit VRR anschliessen, kann nun auch der Handheld diese Funktion ansteuern. Zudem können HDR-Games mit einem “Badge” ausgestattet werden, die die Nutzung von HDR anzeigen, was vor allem wichtig für das HDR-Display des Steam Deck OLED ist.

Besonders interessant dürfte für viele Emulations-Fans auf dem Steam Deck ein Bugfix sein, der vor allem den SMT-Modus betraf. Wenn das Steam Deck beispielsweise Nintendo Switch Spiele in Yuzu emuliert, kam es zu extremen Performance-Einbrüchen. Ihr musstet vorher die CPU-Threads auf 4 statt 8 manuell begrenzen. Das dürfte nun in weiten Teilen der Vergangenheit angehören, da hier der Workload weitreichend optimiert wurde.