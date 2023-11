Steam Sale: Herbstaktion bringt massive Rabatte auf beliebte Games

Lesedauer: 2 Minuten

Auch in Sachen Mobile Gaming tut sich einiges, vor allem dann, wenn PC-Gaming-Handhelds am Start sind, die auch richtig grosse Spiele zum Laufen bringen können. Der Black Week Steam Sale hat bereits seit dem 21. November begonnen und läuft noch bis zum 28. November. Wir wollen euch hier einige der besten Spiele für die PC-Gaming-Handhelds RoG Ally, Lenovo Legion Go und dem Steam Deck vorstellen, die ihr euch bei Interesse nicht entgehen lassen solltet.

Wie bereits erwähnt sind alle gelisteten Spiele auch für das Steam Deck verifiziert. Davon profitieren auch Handhelds wie das RoG Ally, da die Spiele so eine ordentliche Controller-Anpassung aufweisen. Es sind übrigens noch einige weitere tausende von Spielen reduziert. Klickt euch dazu einfach durch den Steam Store. Eventuell habt ihr ja auch eine Wunschliste angelegt, dann benachrichtigt euch Valve per Mail, ob eure gewünschten Games rabattiert wurden.

PC-Gaming-Handhelds zur Black Week deutlich reduziert

Habt ihr noch keinen PC-Gaming-Handheld, dann dürfte aktuell eine gute Zeit zum Zuschlagen sein. Das RoG Ally ist auf Amazon in beiden Versionen um rund 150 Euro reduziert. Valve ist derzeit dabei die Versionen des 64 GB und 512 GB Modells mit LCD aus dem Lager zu bekommen und bietet diese zu deutlich günstigen Preisen an. So kostet das Steam Deck LCD 64 GB derzeit nur 369 Euro und ist damit in etwa so teuer wie die UVP der Nintendo Switch. Die Version mit 512 GB ist mit 469 Euro ebenfalls sehr günstig zu haben.