Steam Deck: Refurbished-Version löst Massenandrang auf Steam-Shop aus

Für unter 440 Euro oder eben Schweizer Franken lässt sich ein “Steam Deck Ultra” zusammenbauen, das preislich deutlich unter einem neuen Steam Deck mit 512 GB SSD (679 Euro) liegt. Damit ist das Preisleistungsverhältnis enorm hoch. Kein Wunder also, dass die Version mit 64 GB innerhalb weniger Tage sofort vergriffen war. Ihr solltet euch also bei Bedarf definitiv ein Lesezeichen setzen oder euch entsprechend benachrichtigen lassen.

Allerdings gibt Valve an, dass die generalüberholten Maschinen ganz leichte optische Blessuren aufweisen können. Das gilt aber wiederum nicht für das Display, welches bei Macken durchaus ersetzt und neu getestet werden soll. Hier seid ihr also auf der sicheren Seite. Wer sich das Basteln an der Konsole zutraut, kann die vielleicht optisch etwas angeknackste Hülle des Refurbished Steam Deck in eigener Handarbeit gegen eine andere austauschen, was zudem auch Raum für Individualisierungen lässt. Dieses ist aber mit ordentlich Aufwand verbunden.

