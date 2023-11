Steam Deck OLED: EmuDeck stellt Tools für Export und Import bereit

Lesedauer: < 1 Minute

Die Communities rund um den PC-Gaming-Handheld-Markt wachsen. Sowohl das RoG Ally als auch das Legion Go von Lenovo haben bereits einige wachsende Fan-Anteile, die sich um teile der Software kümmern. Nirgends ist die Community aber so gross und schnell, wie beim Steam Deck. Was aber auch am Linus-Betriebssystem liegt, das unter dem Steam OS liegt. Das Team rund um EmuDeck macht es beispielsweise vor mit der Ankündigung zum Steam Deck OLED vor.

EmuDeck bietet Export/Import-Tools für eure Bibliothek an

Eine der beliebtesten kostenlosen Softwares für das Steam Deck ist EmuDeck. Die Software stellt ein ganzes Paket an Emulatoren von C64 über NES, zu N64, PS1 und PS2 sowie bis hin zur Nintendo Switch bereit. Habt ihr eure eigens im Besitz befindlichen Spiele über ROM-Dumps gesichert, könnt ihr diese dann auch auf dem Steam Deck spielen. EmuDeck bietet hier eine enorm einfache Möglichkeit, Emulaturen aktuell zu halten und diese in Steam OS zu integrieren, also wären sie Teil der Oberfläche. Das Projekt aktualisiert sich stetig und bringt häufig Verbesserungen in hoher Geschwindigkeit mit sich.

Nun wurde am Abend des 9. November das Steam Deck OLED vorgestellt und nicht einmal einen Tag danach präsentierte EmuDeck zwei kleine Tools zum Übertragen eurer ROM-Bibliothek von einem zum anderen Steam Deck. Ob es sich dabei um ein OLED-Gerät handelt oder nicht, spielt natürlich keine Rolle, aber der Zeitpunkt ist wirklich faszinierend. Ladet euch das Export-Tool auf eure Ausgangs-Konsole und schliesst einen USB-Stick an oder steckt eine microSD in den vorgesehenen Slot (letzteres aber nur, falls eure ROMs auf der SSD liegen). Startet das Programm und folgt den Anweisungen für den Transfer.