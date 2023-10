Steam Deck: So gut läuft Diablo 4 auf dem PC-Gaming-Handheld

Lesedauer: < 1 Minute

Grösster Vorteil ist aber aktuell nun die Verfügbarkeit von Diablo 4 auf Steam selbst. So müsst ihr nicht mehr umständlich den Battle.net Launcher installieren und von dort aus die Installation des Spiels anstossen. Das macht durchaus schon einiges her. Wir empfehlen allerdings nicht Diablo 4 noch einmal zu kaufen, wenn ihr das Game schon im Battle.net geholt habt. Ihr werdet keine nennenswerte Performance-Unterschiede bemerken.

Über Umwege liess sich Diablo 4 auch über den Battle.net Launcher auf dem Steam Deck installieren. Hier sind reine PC-Gaming-Handhelds wie das RoG Ally oder das Lenovo Legion Go deutlich im Vorteil, da ihr auf einem Windows 11 System einfach alles installieren könnt, was eben mit Windows kompatibel ist. Nun ist Diablo 4 aber auch im Steam Shop erschienen und trägt sogar eine echte Valve-Verifizierung für das Steam Deck!

Diablo 4 mit 60 FPS auf dem Steam Deck mit FSR 2.0 (niedrige/mittlere Settings)

In einem gesunden Mix aus niedrigen und mittleren Einstellungen in den Grafik-Settings von Diablo 4, erreicht das Steam Deck unter SteamOS 3.5 in unseren Tests sehr stabile 60 FPS unter FSR 2.0 (Performance). Die im Spiel gewählte Auflösung beträgt 1280 x 800. Auch durchgehend mittlere Einstellungen sind möglich, doch dann solltet ihr die FPS auf 40 Bilder pro Sekunde in den Schnelleinstellungen (3 Punkte) des Steam Decks begrenzen, um härtere Einbrüche zu vermeiden. Die Akkulaufzeit des Steam Decks leidet aber enorm unter einem derart aufwändigen Titel.

Insgesamt empfehle ich hier einen Mix aus niedrigen und mittleren Einstellungen. Dreht vor allem die Schattenqualität runter. Texturen können gerne etwas höher gestellt werden. Schaut auch, welcher FSR 2.0 Modus euch optisch am meisten zusagt. Je nach Einstellung sind die 60 FPS konsistenter oder ihr stellt einfach auf 40 FPS ein, was ein guter Kompromiss aus stabilen Bildraten und einer soliden Optik entspricht. Es lohnt sich hier ein wenig zu experimentieren.

Die TDP pendelt allerdings je nach Situation und Location stark zwischen 17 und 22 Watt und damit ist meist zwischen 1.5 bis vielleicht maximal 2 Stunden schon Schluss. Auch der Lüfter dreht hörbar an. Allerdings muss ich hier zugeben, dass ich die neuste Revision des Steam Decks (mit schwarzem Backplate) und somit eh die etwas leisere Variante auf dem Markt erwischt habe.