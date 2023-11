Steam Deck: Über 12000 Games als spielbar und verifiziert gekennzeichnet

Lesedauer: < 1 Minute

Dabei dürfte die Dunkelziffer der spielbaren Titel aber noch drastisch viel höher liegen. Denn theoretisch könnt ihr alles installieren und ausprobieren, was auf der Plattform zur Verfügung steht. Meist wird dann ein Fragezeichen (für nicht unterstützt) an dem digitalen Cover des Games angezeigt, was so viel bedeutet wie “kann funktionieren, muss aber nicht”. Doch die Chance ist meist sehr hoch dass es doch geht, das Spiel ist nur nicht für das Steam Deck optimiert.

Im Moment teilt sich die Statistik daher in drei Gruppen auf: Einmal in die über 4000 verifizierten Titel (grüner Haken) im Steam Store und über 8000 weitere als spielbar gekennzeichnete Titel (gelber Haken). Zudem kommen weitere über 3500 als “nicht unterstützt” gelabelte Games (graues Fragezeichen) hinzu. Letztere können aber theoretisch ohne Probleme auf dem Steam Deck funktionieren. Weitere Infos zu funktionierenden Titeln auf dem Handheld findet ihr auf der Webseite SteamDB.

Die positiven Zahlen dürfte in den nächsten Monaten auch noch weiter wachsen. Zumal die Community hinter dem Steam Deck mit enormen Feedback in der ProtonDB dafür sorgt, dass Valve direkt schon sieht, was gut funktioniert und was nicht. Für ein reines Linux-System, dass den mobilen Windows-Gaming-Markt quasi im Sturm erobert schon ein echt beachtliches Ergebnis. Grade aktuell in Hinblick auf die stärker werdende Konkurrenz wie das RoG Ally und das neu vorgestellte Lenovo Legion Go, wo Windows-Games nativ laufen. Vor allem auch in Hinsicht auf ein mögliches Steam Deck 2, welches aber noch einige Zeit auf sich warten lassen dürfte.