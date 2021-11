Grosses Spotify Update: Heiss ersehntes Feature kommt für alle

Apple Music hat es schon und andere Dienste arbeiten mit dieser Funktion auch bereits. Spotify musste erst nachziehen und tut dieses nun auch. Gemeint sind angezeigte Liedtexte in Musikstücken. Die Funktion wurde erst in einigen Ländern ausprobiert, nun soll ein offizielles Update das Feature für alle Nutzer:innen bereit machen, wie der Streaming-Dienst in seinem eigenen Blog erklärt.

Spotify mit Liedtexten: Update bringt erwartete Funktion auch in andere Länder

Das neue Feature zeigt die Texte zu den Liedern in der App an. Somit könnt ihr diese nachschlagen oder auch nachsingen. Ganz wie ihr wollt. Das Spotify Update wird in Schüben verteilt und sollte nun nach und nach bei allen ankommen. Wir konnten das Feature allerdings noch nicht ausprobieren. Bis alle Ländern bedient wurden, wird es wohl also vielleicht noch ein paar Tage dauern.

Auch Gratis-Accounts dürfen sich über die Liedtexte in den Songs freuen. Es bleibt also nicht nur zahlenden Premium-Kund:innen vorbehalten. Um die Liedtexte einzuspeisen, arbeitet der Streaming-Dienst mit dem Unternehmen Musixmatch zusammen. Die Funktion ist in der Songansicht verfügbar, wenn ihr dort nach oben wischt. Die Liedtexte werden dann sofort angezeigt. Ob diese dann aber für alle Songs zur Verfügung stehen, bleibt erst einmal abzuwarten, doch dürften die meisten und vor allem populären Musikstücke das Feature haben.