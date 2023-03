Spotify Update: Neues Design und Funktionen mit künstlicher Intelligenz

Spotify hat im Rahmen seines hauseigenen Stream-On-Events einige Neuerungen präsentiert, die auch die App des Musik-Streaming-Anbieters betreffen. Neben neuen Features ist tatsächlich seit langer Zeit wieder ein neues Design der App vorgestellt worden. Ein paar der Änderungen erklären wir nun im Folgenden im Detail.

Spotify kündigt neues Design an und Smart Shuffle Funktion an

Was aus der Präsentation, die ihr übrigens auf YouTube ohne Probleme nachschauen könnt, hervorgeht, ist vor allem die Design-Änderung der Handy-Apps von Spotify. In Zukunft soll es einfacher werden, den Content über die App zu finden, den ihr hören wollt. So wird die Suche überarbeitet und die Anzeige der Songs sowie auch Listen. Dafür wird auch die Startseite überarbeitet, die dann neue Musik, Podcasts und mehr nach euren Interessen anzeigt. Eine entsprechende Integration dafür soll bereits in den Startlöchern stehen. Zudem könnt ihr aus der Vorschau heraus entweder direkt weiterhören oder gar den Track entsprechend speichern lassen. Es wird also alles etwas komfortabler.

Zudem soll euer Feed weitere Änderungen erhalten, die zusätzliche Hashtags anzeigen. Mit diesen könnt ihr dann noch einfacher ähnliche Musik, Artists, Podcasts und Hörbücher finden, die eurem Geschmack entsprechen. Die Funktion steht dann direkt im Feed zur Verfügung. Auch erleichtert es zukünftig den direkten Zugang zu den Künstlerinnen und Künstlern, da ihr ihnen direkt über die neuen Funktionen folgen könnt. Ihr müsst dazu nicht mehr die offizielle Seite in der App aufsuchen.