Netflix und Spotify kooperieren: Spezielle Soundtrack- und Podcast-Listen kommen

Spotify baut seinen Dienst weiter aus und kündigte nun kurzerhand in seinem Blog eine weitreichende Kooperation mit Netflix an. Das betrifft vor allem Soundtracks und Podcasts, die Teil des Video-Streaming-Anbieters sind und auch exklusive Inhalte sollen es nach Spotify schaffen. Angeboten werden diese Inhalte dann in einem für Netflix gebauten Bereich in der mobilen App und weiteren Zugängen.

Netflix mit eigenem Hub in Spotify: Auch exklusive Inhalte geplant

Der neue Bereich wird in der Spotify-App vor allem mit Soundtracks von Netflix-Inhalten gefüllt. Beispielsweise sollen auch offizielle Playlisten für Songs von Haus des Geldes, Squid Game oder Bridgerton zur Verfügung gestellt werden. Das betrifft übrigens auch Podcasts, die mit dem Video-Streaming-Dienst in Verbindung stehen. Auch Hörbücher sind möglich. Einige der Medien sind dann sogar nur exklusiv auf Spotify zu hören. Das können auch erweiterte Soundtracks mit zusätzlichen Inhalten sein, die eben nur bei Spotify zu finden wären.

Das alles erinnert ein wenig an die damalige Kooperation mit Disney. Letztere erhielten auch einen eigenen Bereich für Inhalte, die exklusiv über den Dienst abrufbar waren. Der neue Netflix Hub ist bereits in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Grossbritannien., Irland und Indien verfügbar. In den kommenden Monaten sollen weiteren Länder nach und nach hinzukommen. Feste Termine gibt es dafür allerdings nicht.