Sony Xperia 1 IV und Xperia 10 IV: Neue Top-Modelle mit starken Video-Funktionen vorgestellt

Zwei neue Smartphones mit ganz viel Technik präsentierte Sony am gestrigen Mittwoch und mit einer wirklich grossen Überraschung: Sie erscheinen schon im Juni! Manchmal brauchte der Hersteller schon 4 bis 8 Monate und der Hype war schon wieder verflogen und die Kaufzahlen dementsprechend schlecht. Das ist nun beim Flaggschiff Xperia 1 IV und beim soliden Mittelklasse-Modell Xperia 10 IV erfrischend anders. Auch die Hardware setzt ganz bewusst eigene Schwerpunkte.

Xperia 1 IV ist das „ultimative“ Kamera-Handy – Xperia 10 IV das Handy für alle

Das Sony Xperia 1 IV ist das neue Top-Modell von Sony und soll das extrem teure Sony Xperia Pro beerben. Der neue Snapdragon 8 Gen 1 sorgt für einen schnellen Antrieb, während das AMOLED-Display mit 6.5 Zoll in satten 4K auflöst und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz bietet. Dem allem stehen standardmässig 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher unterstützend zur Seite. Letzterer lässt sich mit microSDs um einen satten Terabyte erweitern. Dank 5000 mAh Akku geht dem Gerät nicht so schnell die Puste aus. Grösstes Hauptaugenmerk liegt aber auf der Kamera.

Das Triple-Gespann löst mit allen drei Sensoren in 12 MP auf. Alle Kameras sind in der Lage Videos in 4K-HDR mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Egal ob Zoom, Ultraweitwinkel oder eben der Hauptsensor: Das Xperia 1 IV ist mit Sonys neuster Kameratechnik bestickt und richtet sich vor allem an professionelle Content-Creator, die mit dem Modell ernsthaft arbeiten wollen. Mit Videography Pro gibt Sony den Interessierten auch ein professionelles Tool an die Hand. Zudem kann das Xperia 1 IV auch als zweites Display an einer Sony Alpha-Kamera agieren, um noch mehr Optionen freizuschalten.

Das Sony Xperia 10 IV ist hingegen die erschwinglichere Mittelklasse und bringt auch entsprechend genügsamere Hardware mit: Snapdragon 695 mit 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher arbeiten hier mit einem 6.1 Zoll AMOLED-Display und FullHD-Auflösung (60 Hertz) zusammen. Die Kameras lösen mit einmal 12 und zweimal 8 MP auf und bieten auch hier Weitwinkel, Ultraweitwinkel und einen Zoom an. Aber auch hier kommen immerhin 5000 mAh für den Akku zum Einsatz. Die Laufzeit dürfte beim Xperia 10 IV auch deutlich höher liegen als beim Top-Modell des Herstellers.