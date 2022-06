Sony arbeitet an neuem Super-Kamera-Sensor für Smartphones

Sony baut starke Handy-Kameras, was der Hersteller in der Vergangenheit vor allem in seinen Pro-Smartphones deutlich gezeigt hat. Doch das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Viele andere Unternehmen nutzen die Sony-Sensoren in ihren eigenen Smartphones. Ein neuer Sensor könnte bald für noch bessere Bilder sorgen.

Sony arbeitet an neuem 100-MP-Sensor für Smartphone-Kameras

Im Vergleich zu anderen Herstellern ging Sony aktuell sehr sparsam mit den Megapixel-Zahlen um, was sich aber laut eines neuen Berichts nun ändern könnte. Wie ein Beitrag aktuell auf Weibo verdeutlicht, scheint ein Sensor mit 100 Megapixel oder sogar mehr in Arbeit zu sein, der auch neue Techniken beherrscht. Er könnte die Bildqualität von Handy-Kameras vielleicht sogar auf eine neue Stufe heben. All zu viele Details sind aktuell aber noch nicht bekannt und auch Sony hat sich zu der Lage noch nicht offiziell geäussert.

Der neue Sensor soll allerdings noch nicht zur absoluten Spitzen-Reihe von Sony gehören, sondern sich in der IMX8 Serie ansiedeln. Diese gehört zwar zur Oberklasse, aber wohl nicht zum oberen Ende. Denn dort soll sich später die neue IMX9-Serie tummeln, die es auch mit den kommenden High-End-Chips von Samsung aufnehmen sollen. Der südkoreanische Konkurrent hat ebenfalls neue Sensoren in der Entwicklung. Einer davon ist ein 200 MP starker HP1-Sensor. Sony wird sich also strecken müssen, lieferte aber in der Vergangenheit gute Qualität.